Le PM presse de remédier à l’effondrement d’un pont et aux catastrophes au Nord

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé lundi 9 septembre une dépêche demandant des mesures urgentes pour remédier à l’effondrement du pont de Phong Châu dans la province de Phu Tho (Nord), ainsi que des efforts pour répondre et surmonter les conséquences des inondations et des glissements de terrain dans la moyenne région et les régions montagneuses du Nord.

Photo : Ta Toàn/VNA/CVN

Dans le texte, le chef du gouvernement a indiqué qu’en raison des effets de Yagi, le troisième typhon de l’année dans la Mer Orientale, des pluies torrentielles avec des précipitations de 200 à 350 mm, voire de 400 à 500 mm, ont provoqué une montée des eaux dans les rivières Thao et Luc Nam, entraînant des inondations et des glissements de terrain localisés dans de nombreux endroits, en particulier à Hoa Binh et Lào Cai.

Le typhon, les fortes pluies et les inondations ont fait 26 morts et disparus, 247 blessés et détruit de nombreuses maisons et infrastructures. Le pont de Phong Châu, qui enjambe le fleuve Rouge et relie le district de Lâm Thao à celui de Tam Nông dans la province de Phu Tho, a été partiellement emporté par les eaux de crue le 9 septembre au matin, selon le Comité populaire provincial.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et aux personnes touchées par les catastrophes naturelles.

Il a demandé au vice-Premier ministre Hô Duc Phoc et aux dirigeants des ministères de la Défense, de la Police et des Transports, ainsi qu’au Comité national de réponse aux incidents et aux catastrophes naturelles, de recherche et de sauvetage, de se rendre immédiatement sur le site de l’incident du pont de Phong Châu pour coordonner avec les autorités locales le déploiement de mesures d’intervention ainsi que les activités de recherche et de sauvetage.

Les ministres de la Défense et de la Police ont été invités à mobiliser toutes les forces et tous les véhicules pour rechercher et secourir les victimes de l’incident du pont de Phong Châu et aider les localités touchées à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Le ministre des Transports a été chargé de coordonner avec le Comité populaire de Phu Tho et les agences concernées la gestion des conséquences de l’incident du pont de Phong Châu et des inondations dans la localité.

Les présidents des comités populaires des provinces de Lào Cai, Hoà Binh, Son La, Lai Châu, Diên Biên, Ha Giang, Cao Bang, Bac Kan, Yên Bai, Tuyên Quang, Phu Tho, Thai Nguyên et Lang Son ont été priés de se concentrer sur la réponse rapide et efficace aux conséquences des glissements de terrain, des crues soudaines, des inondations et de l’effondrement des ponts, tout en soutenant les familles des victimes, en évacuant les personnes des zones à haut risque de glissements de terrain, d’inondations et de crues soudaines vers des endroits plus sûrs et en stabilisant leur vie.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d’assurer la sécurité de la circulation, en particulier dans les déversoirs et les zones inondables ainsi que dans les zones à haut risque de glissement de terrain.

Dans le même temps, il est nécessaire de détecter les travaux d’infrastructure, en particulier les travaux de transport, les barrages et les digues pour prévenir les incidents, a-t-il demandé.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural a reçu l’ordre de veiller à la sécurité des digues et des barrages, et de surveiller de près l’évolution des catastrophes naturelles pour réagir rapidement.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a été chargé de contrôler la mise en œuvre de cette dépêche.

Photo : Quôc Dat/VNA/CVN

Dans la province de Cao Bang, des glissements de terrain dévastateurs survenus dans la nuit du 8 septembre et au petit matin du 9 septembre ont fait une victime, trois blessés et 20 disparus.

Toutes les routes menant au lieu du glissement de terrain ont été bloquées, tandis que les communications ont été perturbées.

Les premiers rapports ont montré que 291 maisons dans la province ont été endommagées, dont 12 complètement détruites par des glissements de terrain, tandis que 326 autres ont été inondées et que 42 ont vu leurs toits arrachés. Des centaines d’hectares de cultures ont été touchés par des catastrophes naturelles.

Par ailleurs, à Lào Cai, des glissements de terrain ont enseveli quatre maisons et fait sept disparus dans la commune d’A Lu, district de Bat Xat, le 9 septembre. Plus de 200 personnes ont été mobilisées pour les opérations de recherche et de sauvetage. Cependant, les travaux ont rencontré de nombreuses difficultés en raison de pluies torrentielles prolongées.

Le 9 septembre également, des glissements de terrain dans la commune de Ban Ho, district de Bac Ha, ont également détruit une maison, tuant cinq personnes et en blessant une autre. À midi le 9 septembre, les sauveteurs avaient retrouvé les corps des cinq victimes décédées. Lào Cai a signalé jusqu’à présent 19 décès dus à des glissements de terrain.

Dans le même temps, des glissements de terrain et l’érosion dus à des pluies torrentielles prolongées ont bloqué de nombreuses autoroutes nationales et routes provinciales dans la province de Diên Biên, notamment les autoroutes nationales 12, 6, 279, 279B et 4H.

Actuellement, la circulation sur la route nationale 4H reliant la ville de Diên Biên Phu au district de Muong Nhé et à la province de Lai Châu est temporairement paralysée. Les autorités locales mobilisent des forces et des véhicules pour dégager les routes.

VNA/CVN