Félicitations pour l’anniversaire de Bouddha à Hô Chi Minh-Ville

À la pagode Huê Nghiêm, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le vice-Premier ministre a formulé ses meilleurs vœux à Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV).

Photo : Hai Minh/CVN

Trân Luu Quang a apprécié les contributions de la SBV envers la société et le pays ces derniers temps et a émis l'espoir que le vénérable Thich Tri Quang et les dignitaires bouddhistes continueraient à se joindre au gouvernement et au peuple au bénéfice du développement national.

Il a affirmé que le Parti et l'État créeraient toutes les conditions favorables aux contributions de la SBV au développement national.

Pour sa part, le vénérable Thich Tri Quang a promis que la SBV continuerait à promouvoir ses traditions, à participer aux mouvements d'émulation patriotique et à mettre en œuvre des programmes pour le bien-être social.

Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a également rencontré le vice-président permanent du Conseil d’administration de la SBV, Thich Thiên Phap, et a rendu visite à d’autres organisations bouddhistes.

VNA/CVN