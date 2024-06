Le PM ordonne la restructuration de l'industrie des matériaux de construction

S'adressant à une conférence en ligne sur la levée des difficultés liées à la promotion de la production et de la consommation de ciment, de fer, d'acier et d'autres matériaux de construction, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette industrie était confrontée à des difficultés dues à la hausse des coûts des carburants, à la pénurie de matières premières pour la production, aux pressions en termes de protection de l'environnement et aux problèmes liés aux mécanismes politiques, aux marchés et à la situation financière.

Afin que le secteur se développe de manière durable, efficacement et apporte d'importantes contributions au développement socio-économique, Pham Minh Chinh a jugé essentiel de mettre en œuvre efficacement la stratégie nationale de développement des matériaux de construction pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, et le Plan directeur sur l'exploration, l'exploitation, le traitement et l'utilisation des ressources minérales pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, ainsi que d'accélérer le rythme des investissements publics et des projets d'infrastructures, notamment le programme de construction d'un million de logements sociaux.

Il a également souligné la nécessité d'appliquer à la production les avancées scientifiques, technologiques et de gestion, en particulier la quatrième révolution industrielle, d'améliorer la qualité des produits, de diversifier les produits de haute qualité à haute valeur économique pour répondre aux besoins de la construction.

Dans le même temps, il est important d’utiliser efficacement les ressources, d'économiser de l'énergie, des matières premières et du carburant dans la production, de maximiser l’utilisation des déchets industriels et de minimiser l'impact sur l'environnement, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a appelé à l'amélioration de la capacité de prévision à l'échelle nationale et internationale afin de réagir de manière proactive et opportune et d'aider les entreprises à stabiliser leur production et à élargir leurs marchés.

Il convient de prêter aussi attention à la recherche de moyens de réduction des importations, d'améliorer la qualité des produits, de réduire les coûts et d'accroître la compétitivité des produits nationaux, a-t-il dit.

Selon le ministère de la Construction, ces dix dernières années, la capacité totale de production de matériaux de construction clés du Vietnam a augmenté pour atteindre chaque année environ 120 millions de tonnes de ciment , 830 millions de mètres carrés de carrelage, 26 millions de produits sanitaires en céramique, 330 millions de mètres carrés de verre de construction.

La qualité des matériaux de construction vietnamiens répond aux normes internationales. Le niveau de technologie ainsi que l'organisation de la production et des affaires de l'industrie de matériaux de construction, se classent parmi les meilleurs en Asie du Sud-Est. Le revenu annuel total est estimé à près de 47 milliards d'USD, ce qui représente environ 11% du PIB national.

Cependant, ces dernières années, cette industrie a rencontré de nombreuses difficultés, telles que la réduction de la consommation et des revenus, entraînant une stagnation de la production et des activités commerciales, des pertes d'emplois, affectant ainsi le développement socio-économique du pays.

