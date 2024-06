Le président Tô Lâm travaille avec les autorités de la province de Cao Bang

Le président Tô Lâm a eu le 10 juin une séance de travail avec le Comité permanent du Comité provincial du Parti de Cao Bang, discutant de questions clés telles que la défense et la sécurité, la réforme judiciaire, les affaires étrangères, les questions de développement socio-économiques et de construction du Parti et du système politique.

Photo : Nhan Sang/VNA/CVN

Reconnaissant l'importance stratégique de Cao Bang en tant que porte d'entrée vitale vers les régions de l'Ouest et du Nord du Vietnam, le président Tô Lâm a souligné le potentiel de croissance de la province face à ses défis socio-économiques et culturels qui nécessitent une plus grande unité et un plus grand dévouement de la part de l'ensemble de l'organisation provinciale du Parti, des administrations, des responsables et de l'armée et les habitants pour les surmonter.

La province doit créer un environnement propice à attirer les investissements et favoriser l'innovation et l'application technologique, a-t-il déclaré, appelant à des efforts concentrés sur la construction et la rectification du Parti afin de maintenir la stabilité politique interne tout en favorisant le développement socio-économique à travers investissements stratégiques dans des domaines clés et prioritaires.

Les préoccupations en matière de défense et de sécurité sont également des questions d'un grand intérêt, a déclaré le président, demandant aux autorités provinciales de rester proactives dans la surveillance de la situation, de lutter efficacement contre les menaces posées par les forces hostiles et d'atténuer les risques et les complexités potentiels. Il a souligné l'importance de la vigilance pour éviter l'émergence de "points chauds" dans la province.

Les autorités provinciales, à leur tour, ont demandé le soutien du président et des ministères concernés pour accélérer l'inauguration de la paire de portes frontières internationales Ta Lung (Vietnam) - Shuikou (Chine).

En outre, ils ont également proposé de continuer à allouer des fonds publics pour la construction d'une autoroute reliant la ville de Dông Dang dans la province de Lang Son et le district de Trà Linh dans la province de Cao Bang au cours de la période 2021-2025.

Auparavant, le chef de l'État a rendu visite et présenté des cadeaux aux agents de la police et aux soldats de la commune de Truong Hà, district de Hà Quang.

Le même jour, il a offert de l'encens à Hoàng Dinh Giong, un ancien dirigeant du Parti communiste et de la révolution du Vietnam.

VNA/CVN