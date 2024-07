Glissements de terrain en Inde

Au moins 36 morts, des centaines de personnes probablement ensevelies

"Trente-six décès en lien avec le glissement de terrain dans le district de Wayanad ont été confirmés", a indiqué D.R. Meghasree, un responsable de ce district de l'État du Kerala, où l'effondrement d'un pont entrave les opérations de secours, ont rapporté des médias locaux.

La ministre de la Santé de cet État, Veena George, a indiqué à l'agence Press Trust of India que les hôpitaux avaient également pris en charge "de nombreux blessés".

"Des centaines de personnes sont potentiellement coincées", a indiqué l'armée dans un communiqué qui précise qu'environ 225 soldats ont été déployés sur le site de la catastrophe pour participer aux efforts de recherche d'éventuels survivants.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi sur le réseau social X, déclarant que ses "pensées vont à tous ceux qui ont perdu leurs proches" et que ses "prières vont aux blessés".

Il a également assuré aux autorités locales de "toute l'aide possible" pour faire face à la situation. Son bureau a en outre indiqué que les familles des victimes seraient indemnisées à hauteur de 2.200 euros.

Le chef de l'opposition indienne Rahul Gandhi, qui représentait sous la précédente mandature le district de Wayanad au Parlement indien, s'est dit "profondément angoissé" par la catastrophe.

"J'espère que toutes les personnes prises au piège seront rapidement mises à l'abri", a-t-il ajouté.

L'agence de gestion des catastrophes du Kerala, qui a expliqué que des équipes de pompiers et des forces de sécurité de l'État participaient aux opérations de recherche et de sauvetage aux côtés de l'armée, a prévenu que de nouvelles précipitations et vents violents sont attendus dans la journée.

