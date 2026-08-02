Pluies diluviennes dans le Nord : quatre victimes et de nombreux dégâts matériels

Les fortes pluies, accompagnées d'orages et de vents violents, survenues entre le 31 juillet et le 2 août, ont causé des pertes humaines et des dégâts matériels dans plusieurs provinces du Vietnam. Les autorités centrales et locales ont mobilisé leurs moyens pour secourir les populations, réparer les dommages et renforcer les mesures de prévention face à la poursuite des intempéries.

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Photo : VNA/CVN

Les pluies abondantes enregistrées entre le 31 juillet et 10 heures, le 2 août, ont provoqué d'importants dégâts humains et matériels dans plusieurs localités du Vietnam, selon les autorités compétentes.

Dans la province de Son La, trois personnes ont perdu la vie dans la commune de Gia Phu à la suite des intempéries. Un glissement de terrain, d'un volume estimé à près de 100 m³ de terre et de roches, s'est également produit au point kilométrique 29+150 de la route provinciale 103, dans le village de Na Cai (commune de Yen Son), interrompant temporairement la circulation.

Selon le Département de la gestion des digues et de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, la province de Lao Cai a enregistré une personne blessée lors d'orages accompagnés de vents violents. Treize habitations ont été affectées par des glissements de terrain et des inondations. Par mesure de précaution, les autorités locales ont évacué 30 familles vers des zones sûres. En outre, huit hectares de rizières ont été inondés.

À la suite des intempéries, les autorités locales ont déployé les forces compétentes afin de porter assistance aux sinistrés, d'évaluer les dégâts et de mettre en œuvre les premières mesures de rétablissement, dans le but de stabiliser rapidement les conditions de vie de la population et les activités de production.

Photo : VNA/CVN

Le Département de la gestion des digues et de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles maintient une permanence opérationnelle 24 heures sur 24 afin de suivre l'évolution de la situation météorologique et des risques naturels. Il transmet en temps réel les informations de prévision et d'alerte aux autorités locales pour faciliter la prise de décision et la mise en œuvre des mesures de prévention.

En coopération avec Zalo Vietnam, des messages d'information et des conseils de prévention ont également été adressés à quelque six millions d'abonnés vivant dans les zones susceptibles d'être touchées par de fortes pluies, des crues, des inondations, des crues soudaines, des glissements de terrain, des orages, la foudre ou la grêle.

Les provinces et villes concernées ont renforcé leurs dispositifs de veille, assuré un suivi permanent des bulletins météorologiques et mis en œuvre les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences des intempéries.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, des pluies, parfois fortes à très fortes par endroits, accompagnées d'orages, sont attendues dans le Nord et dans la province de Thanh Hoa entre la nuit du 3 août et le 7 août.

Entre la nuit du 3 août et le 11 août, les provinces s'étendant de Nghê An à la ville de Huê ainsi que le littoral du Centre-Sud devraient connaître des averses et des orages épars en fin de journée et durant la nuit. Les Hauts Plateaux du Centre et le Sud du pays enregistreront également des averses orageuses, avec un risque de fortes précipitations localisées à partir des 4 et 5 août.

Le chef du service des prévisions météorologiques du Centre national de prévision hydrométéorologique, Nguyen Van Huong, a appelé la population à rester vigilante face aux risques de tornades locales, de foudre, de grêle et de rafales violentes pouvant accompagner ces épisodes orageux.

Afin de limiter les conséquences des intempéries, le Comité national de direction de la défense civile a demandé aux provinces et villes concernées de suivre de près les bulletins de prévision et d'alerte, de diffuser rapidement les informations aux autorités locales et à la population, et de mobiliser les moyens nécessaires pour accélérer les opérations de secours et de remise en état.

Les autorités locales sont invitées à inspecter les zones exposées aux crues, aux glissements de terrain et aux inondations, à procéder, si nécessaire, à l'évacuation préventive des habitants vivant le long des cours d'eau ou dans les secteurs à risque, et à maintenir des équipes d'intervention prêtes à soutenir les populations. Elles doivent également assurer la sécurité de la circulation sur les routes inondées ou menacées par des glissements de terrain, interdire le passage lorsque les conditions l'exigent et garantir le rétablissement rapide des principaux axes de transport.

Le Comité national demande en outre de renforcer les contrôles de sécurité dans les mines, sur les chantiers de construction, ainsi que sur les barrages et les réservoirs, en particulier les petits ouvrages hydroélectriques et hydrauliques, tout en maintenant des équipes de permanence afin d'en garantir une exploitation sûre. Les autorités sont également appelées à intensifier les actions de sensibilisation auprès de la population pour diffuser les consignes de prévention contre les fortes pluies, les crues, les inondations, les glissements de terrain, les orages, la foudre et la grêle, et à rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation au Comité national de direction de la défense civile.

VNA/CVN