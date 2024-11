Communiqué de presse du XIIIe Comité central du PCV

>> Le XIIIe Comité central du Parti communiste du Vietnam se réunit à Hanoï

>> Le chef du Parti souligne les résultats de la réunion du XIIIe Comité central

Photo : VNA/CVN

Concernant la mise en œuvre de la résolution N° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du XIIe Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante", le Comité central du Parti a souligné que c'était une tâche particulièrement importante, une révolution dans la rationalisation de l'appareil organisationnel du système politique, qui devait être menée avec la plus grande détermination et des actions drastiques de l'ensemble du Parti et du système politique.

Les principes, les objectifs et les délais pour achever l'examen de cette résolution ont également été convenus et des lignes directrices ont été définies pour rationaliser et améliorer l'efficacité organisationnelle.

Le Comité central du Parti a approuvé la reprise du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân et convenu de poursuivre les recherches sur le programme nucléaire du Vietnam pour garantir la sécurité énergétique nationale et atteindre les objectifs de développement socio-économique.

Concernant le travail du personnel, le Comité central du PCV a approuvé la proposition du Politburo sur la présentation du personnel pour des postes de direction de certains organes de l'État.

Il a également convenu d'expulser du Parti trois anciens membres du Comité central en raison de leur mauvaise conduite et de permettre à deux membres du Comité central du Parti de se retirer de cet organe directeur.

VNA/CVN