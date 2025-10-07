Le Nobel de physique récompense un trio pour la découverte de "l'effet tunnel" dans la mécanique quantique

Le prix Nobel de physique 2025 a été décerné le 7 octobre à un trio britanno-franco-américain pour sa découverte de "l'effet tunnel" dans la mécanique quantique, une science contre-intuitive qui décrit le monde à l'échelle de l'infiniment petit.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les trois physiciens ont été récompensés "pour la découverte de l'effet tunnel quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique", a déclaré le comité Nobel.

Une question majeure en physique est celle de la taille maximale d'un système pouvant démontrer des effets de mécanique quantique.

Cette science, contre-intuitive, décrit la façon dont les choses fonctionnent à des échelles incroyablement petites - au niveau des particules - où les choses peuvent simultanément exister, ne pas exister et être quelque part entre les deux.

Par exemple, lorsqu'une balle ordinaire frappe un mur, elle rebondit. Mais à l'échelle quantique, une particule peut en réalité traverser directement un mur comparable, un phénomène appelé "effet tunnel".

Le prix décerné le 7 octobre récompense des expériences menées dans les années 1980 qui ont montré que l'effet tunnel quantique peut également être observé à une échelle macroscopique, impliquant de multiples particules, grâce à l'utilisation de supraconducteurs.

Ils ont réalisé une série d'expériences pour démontrer que "les propriétés étranges du monde quantique" peuvent être rendues concrètes dans un système assez grand pour être tenu dans la main, explique l'Académie des sciences de Suède.

Leur système électrique supraconducteur pouvait passer d'un état à un autre comme s'il traversait directement un mur. Ils ont également montré que le système absorbait et émettait de l'énergie par quantités de tailles précises, exactement comme le prédit la mécanique quantique.

"Fondement de toute technologie numérique"

"C'est merveilleux de pouvoir célébrer la manière dont la mécanique quantique centenaire offre continuellement de nouvelles surprises. Elle est également extrêmement utile car la mécanique quantique est le fondement de toute technologie numérique", a souligné Olle Eriksson, le président du Comité Nobel de physique.

Joint par le jury, le physicien John Clarke, 83 ans, a réagi en disant : "c'est la surprise de ma vie !".

"Nous n'aurions jamais imaginé que cette découverte ait un tel impact", soulignant que lui et les deux autres lauréats "étaient alors submergés par le poids de la compréhension de la physique et des calculs qui entraient en jeu".

L'exemple le plus probant de l'utilité de cette découverte est le téléphone mobile. "C'est notamment grâce à tous ces travaux que les téléphones portables fonctionnent", a dit John Clarke.

Lui et ses collègues Michel Devoret, 72 ans, et John M. Martinis, né en 1958, travaillent à l'Université de Californie.

L'an dernier, le prix Nobel de physique avait distingué le Britanno-Canadien Geoffrey Hinton et l'Américain John Hopfield pour leurs recherches dès les années 1980 sur les réseaux de neurones artificiels, ouvrant la voie au développement de l'intelligence artificielle contemporaine.

À la réception du prix, les deux scientifiques s'étaient dit très inquiets des récentes avancées technologiques de l'IA.

Le Nobel consiste en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 11 millions de couronnes suédoises (près d'un million d'euros).

AFP/VNA/CVN