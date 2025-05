L'accord de libre-échange Malaisie - UE devrait renforcer les liens ASEAN - UE

L'ALE renforcera non seulement les échanges commerciaux et les investissements entre la Malaisie et l'UE, mais servira également de plateforme pour la construction d'un partenariat résilient et tourné vers l'avenir, fondé sur des valeurs communes et un multilatéralisme fondé sur des règles, a déclaré l'ambassadeur de l'UE en Malaisie, Rafael Daerr, lors de son discours d'ouverture au forum "Renforcer la résilience : le partenariat UE - Malaisie en période de turbulences" qui s'est tenu récemment à l'Asia School of Business. M. Daerr a souligné que l'UE mène une politique commerciale ouverte, dotée d'un système juridique transparent et axée sur une concurrence loyale, des caractéristiques similaires à celles de la politique économique de la Malaisie. Si elle était membre de l'UE, la Malaisie se classerait au 6e rang en termes de population et au 11e rang en termes d'échelle économique, ce qui témoigne de l'importance stratégique de ce pays d'Asie du Sud-Est pour l'Europe. L'accord de libre-échange Malaisie - UE a été lancé en 2010, mais a été bloqué après 2015. Cependant, suite à une déclaration conjointe de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, le processus de négociation a repris en janvier 2025. L'UE espère que cet accord reproduira le succès de l'accord de libre-échange UE - Vietnam, qui a contribué à la forte croissance des échanges bilatéraux depuis son entrée en vigueur en 2020.

VNA/CVN