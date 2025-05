L'Iran et l'Ouzbékistan signent 4 nouveaux accords pour élargir leur coopération

Les documents ont été signés lors d'une rencontre entre des délégations de hauts responsables des deux pays, dont le premier vice-président iranien Mohammad-Reza Aref et le Premier ministre ouzbek Abdulla Aripov, en visite en Iran, a rapporté IRNA. Les quatre accords comprennent un protocole intergouvernemental sur la mise en œuvre d'un accord commercial préférentiel, un protocole d'entente sur les mesures de quarantaine et de protection des végétaux, un protocole d'entente sur uniformisation des normes halal, et une feuille de route intergouvernementale pour la coopération bilatérale durant la période 2025-2027, a rapporté IRNA. Lors de la rencontre, M. Aref a déclaré que l'Iran était déterminé à améliorer ses relations avec l'Ouzbékistan dans tous les domaines. De son côté, M. Aripov a déclaré que l'Iran était "un ami proche et un partenaire fiable" de l'Ouzbékistan dans la région, et a noté que leurs échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 500 millions de dollars américains en 2024.

Xinhua/VNA/CVN