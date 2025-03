Conseil de sécurité de l'ONU : réunion sur la situation en Afghanistan

>> L’appel des sénateurs contre l’apartheid de genre en Afghanistan

>> En Afghanistan, un instrument de musique clandestin classé à l'UNESCO

>> Les représentants de 40 pays plaident pour un meilleur accès des filles à l'éducation

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

La représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA), Roza Otunbayeva, et un représentant de la société civile afghane devraient faire un exposé.

Plusieurs États membres régionaux devraient participer à la réunion en vertu de l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil. Des consultations à huis clos sont prévues à la suite de la séance d'information publique.

Le Danemark, président du Conseil en mars et signataire des engagements communs sur les femmes, la paix et la sécurité (FPS), a indiqué que la réunion serait axée sur les FPS. La situation des femmes et des filles en Afghanistan, et la situation humanitaire dans le pays devraient être abordées lors de la réunion.

L'Afghanistan connaît actuellement l'une des pires crises humanitaires au monde, avec 22,9 millions d'Afghans - plus de la moitié de la population du pays - qui ont besoin d'une aide humanitaire.

Selon le rapport du secrétaire général de l'ONU, l'accès à l'aide humanitaire en Afghanistan a été entravé par des interférences dans les activités d'aide, des restrictions de mouvement, en particulier pour les femmes et les jeunes filles, et des attaques contre les travailleurs humanitaires. Les efforts pour répondre à la crise humanitaire restent également sous-financés.

La menace que représente le terrorisme en Afghanistan est un autre sujet de discussion probable, outre les effets du changement climatique et de la dégradation de l'environnement dans ce pays, selon le site du Conseil de sécurité.

Actuellement, les membres du Conseil négocient un projet de résolution sur le renouvellement du mandat de la MANUA, qui expire le 17 mars.

APS/VNA/CVN