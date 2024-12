Afghanistan : plus de 40 morts dans deux accidents de bus

Plus de 40 personnes ont été tuées et 76 blessées dans deux accidents de la route impliquant des bus sur une autoroute du centre de l'Afghanistan, a rapporté jeudi 19 décempbre un responsable local.

>> Le bilan des inondations en Afghanistan dépasse 330 morts

>> Afghanistan : trois touristes espagnols tués par des tirs à Bamiyan

>> Afghanistan : 4 morts et 14 blessés dans un accident de la route

"Deux bus de passagers sont entrés en collision avec d'une part un camion et, d'autre part, un camion-citerne, sur l'autoroute Kaboul-Kandahar à environ 23h00 (18h30 GMT mercredi 18 décembre, NDLR)", a indiqué sur les réseaux sociaux, Hamidullah Nisar, responsable de l'information de la province de Ghazni, située à environ 150 km de la capitale afghane. "Malheureusement, 44 personnes ont été tuées et 76 ont été blessées dans les deux accidents", survenus à Shahbaz et Nani, dans les provinces de Ghazni et Andar, a-t-il indiqué, sans fractionner le bilan. "Les victimes ont été transférées dans des hôpitaux et certains blessés sont dans un état "préoccupant", a-t-il ajouté.

APS/VNA/CVN