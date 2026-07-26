Le patrimoine de Lâm Dông entre dans l'ère du numérique

Dans le contexte de la transformation numérique, le recours aux nouvelles technologies pour préserver et valoriser le patrimoine culturel s'impose comme une tendance incontournable.

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Photo : VNA/CVN

À Lâm Dông, la numérisation du patrimoine progresse à travers la création de bases de données numériques, la numérisation 3D des objets, le développement de musées virtuels et de visites en ligne, contribuant à la préservation durable des valeurs culturelles, à un meilleur accès du public et au développement du tourisme intelligent.

En juin dernier, le Musée provincial de Lâm Dông, en coopération avec l'Université de Phan Thiêt, a mené un projet de recherche provincial consacré à la numérisation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la province.

Dans le cadre de ce projet, 200 objets emblématiques ont été numérisés en 3D et des espaces de visite en réalité virtuelle ont été créés sur trois sites : le Musée provincial de Lâm Dông - site de Binh Thuân, le Centre d'exposition de la culture cham (commune de Bac Binh) et la Collection du patrimoine de la famille royale cham (commune de Hông Thai).

Selon Giang Sy Chung, titulaire d'un master à l'Université de Phan Thiêt, l'équipe de recherche a utilisé la technologie de réalité virtuelle à 360 degrés pour reconstituer les espaces d'exposition.

Pour les objets, un système combinant numérisation laser et prises de vues sous plusieurs angles a permis de créer des modèles 3D de haute précision, offrant aux visiteurs la possibilité de les observer sous tous les angles dans un environnement numérique.

Le Musée provincial de Lâm Dông - site de Binh Thuân conserve près de 60.000 objets, dont environ 30.000 originaux.

Ces dernières années, il a engagé plusieurs actions dans le cadre de sa transformation numérique, notamment la numérisation des images 2D des collections, la normalisation des données pour constituer une base de données numérique, l'installation de codes QR dans les espaces d'exposition et sur les principaux objets, ainsi que la création de codes QR pour 16 sites historiques et touristiques de la province.

Selon Doàn Van Thuân, directeur adjoint du Musée provincial de Lâm Dông, le musée est désormais passé de la simple numérisation à la création d'un environnement muséal numérique et d'expériences de visite en ligne.

La numérisation du patrimoine offre également de nouvelles perspectives pour le développement du tourisme intelligent, élargit l'accès du public au patrimoine et soutient efficacement la recherche scientifique.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, plus de 400 objets ont été numérisés dans l'est de la province de Lâm Dông. Le Centre d'exposition de la culture cham a, à lui seul, achevé la numérisation de plus de 50 objets et poursuit cette démarche.

De nombreux visiteurs se montrent séduits par les visites numériques proposées en complément des parcours traditionnels. Grâce au musée virtuel accessible à l'adresse https://3d.baotanglamdong.com.vn, ils peuvent découvrir en ligne les espaces d'exposition, les sites patrimoniaux et les collections du musée de manière simple et immersive.

Selon le Musée provincial de Lâm Dông, le projet de numérisation de ses collections pour la période 2026-2028, doté d'un budget de 50 milliards de dôngs, permettra de numériser l'ensemble des objets conservés par l'établissement et de développer un système de visite en 3D ainsi qu'une salle de projection moderne.

VNA/CVN