Préserver l’âme de la culture khmère dans la vie contemporaine

Au milieu du tumulte de la vie moderne, les valeurs culturelles traditionnelles de la communauté khmère continuent d’être préservées et transmises de génération en génération.

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Selon les statistiques, les Khmers constituent l’une des minorités ethniques les plus importantes du Vietnam, comptant plus de 1,3 million d’habitants. Ils résident principalement dans plusieurs villes et provinces du Sud telles qu’An Giang, Cà Mau, Cân Tho, Dông Nai, Dông Tháp, Tây Ninh, Vinh Long et Hô Chi Minh-Ville. Établie de longue date, cette communauté a façonné un espace culturel unique et joue un rôle crucial dans la culture vietnamienne, caractérisée par son unité dans la diversité.

“La communauté khmère possède des traditions culturelles riches et singulières, qui contribuent de manière essentielle à la diversité et à la cohésion de la culture nationale. Préserver et valoriser son héritage culturel traditionnel ne relève pas seulement de la sauvegarde du patrimoine, c’est aussi une mission politique et sociale majeure. Elle contribue au renforcement du bloc de grande union nationale et constitue un moteur de développement durable”, a réaffirmé la vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy, lors de la conférence “Préservation et valorisation des valeurs culturelles traditionnelles des Khmers”, qui s’est tenue le 22 mai dans la ville de Cân Tho.

Conscients de la nécessité de préserver leur culture, les Khmers de l’ensemble du pays cherchent toujours à redonner de la vitalité à leur patrimoine, notamment à travers des représentations artistiques au cœur de ces espaces sacrés que sont les pagodes. La participation active des artisans et des jeunes à la pratique et à l’apprentissage des arts traditionnels nourrit l’amour pour leur culture d’origine, créant ainsi un pont entre le passé et le présent.

Ces scènes témoignent des efforts constants de la communauté khmère pour sauvegarder son patrimoine culturel immatériel, tout en affirmant la vitalité de son identité face aux dynamiques de développement et d’intégration de la société moderne.

Texte et photos : Linh Thao - Khánh Hoà/VNA/CVN