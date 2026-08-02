Diplomatie culinaire : rapprocher la culture vietnamienne des amis internationaux

Ce week-end, le programme "Diplomatie culinaire - Des saveurs au cœur de la ville", organisé par le Service des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec plusieurs partenaires, a non seulement mis à l’honneur les spécialités emblématiques du Vietnam, mais a également créé un espace d’échanges culturels, contribuant à renforcer les liens d’amitié entre Hô Chi Minh-Ville et la communauté internationale à travers l’expérience gastronomique.

>> Hô Chi Minh-Ville : La gratuité des bus stimule la fréquentation du bus et du métro

>> Hô Chi Minh-Ville prévoit l’inhumation en août des restes retrouvées de martyrs

La gastronomie ne constitue pas seulement une composante essentielle de l’identité de chaque peuple ; elle est aussi un pont permettant aux nations de se rapprocher. C’est dans cet esprit que, le 1er août, le Service des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville, en partenariat avec l’Association vietnamienne de la culture culinaire (VCCA), la société par actions Vietravel et l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF), a organisé la première édition du programme "Diplomatie culinaire - Des saveurs au cœur de la ville" à l’IDECAF.

Photo : Vietravel/CVN

L’événement a réuni Raissa Marteaux, Consule générale des Pays-Bas, Mauricio Alejandro Martínez Duque, Consul général de Cuba, ainsi que des représentants des consulats généraux de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Malaisie, des Philippines et du Royaume-Uni, sans oublier de nombreux organismes, entreprises et associations partenaires de Hô Chi Minh-Ville.

Cette initiative de diplomatie culturelle, fondée sur l’expérience participative, a offert aux membres du corps consulaire et aux invités internationaux l’occasion de découvrir directement la culture vietnamienne à travers ses plats et boissons traditionnels. Au-delà de la présentation des saveurs authentiques de la cuisine vietnamienne, le programme a également mis en lumière les savoir-faire locaux, les coutumes, les traditions et le mode de vie des habitants de Hô Chi Minh-Ville.

Placée sous le thème "L’été tropical", cette première édition a été conçue comme un atelier pratique combinant démonstrations culinaires et échanges culturels. Sous la direction de l’artisane culinaire Nguyên Hô Tiêu Anh et de l’expert gastronomique Ly Kim Long, les participants ont préparé eux-mêmes des rouleaux de printemps frais (gỏi cuốn), des nems vietnamiens farcis aux crevettes et au poulet, tout en apprenant à réaliser différentes sauces typiques représentant les saveurs des trois grandes régions du Vietnam : le Nord, le Centre et le Sud.

Les plats sélectionnés illustrent l’harmonie des ingrédients, des couleurs et des saveurs, tout en reflétant la richesse et la diversité de la culture culinaire vietnamienne. À travers chaque étape de leur préparation, les invités internationaux ont non seulement appris les techniques culinaires, mais ont également découvert les histoires culturelles liées aux ingrédients et aux traditions gastronomiques vietnamiennes.

Outre les ateliers culinaires, le programme a proposé une initiation à l’art de préparer et de déguster le thé, avec notamment le thé blanc Shan Tuyêt et le thé au lotus, sous la conduite de l’artisane Nguyên Thi Minh Hiên. Des régions de production aux méthodes de transformation, jusqu’aux rituels de dégustation, les participants ont pu apprécier la profondeur culturelle, la finesse et la philosophie d’une vie en harmonie avec la nature qui caractérisent la tradition vietnamienne.

Ainsi, chaque plat et chaque tasse de thé ne portent pas seulement des saveurs uniques, mais renferment également un héritage culturel, une mémoire collective et un esprit transmis de génération en génération.

Prenant la parole lors de l’événement, un représentant du Service des affaires étrangères de Hô Chi Minh-Ville a souligné que la gastronomie constitue un véritable "langage culturel", capable de dépasser les barrières linguistiques et les distances géographiques. Préparer ensemble un plat, partager une tasse de thé et échanger autour d’une table permettent non seulement de mieux comprendre la culture vietnamienne, mais aussi de ressentir l’hospitalité, l’ouverture d’esprit et la convivialité des habitants de Hô Chi Minh-Ville.

Selon le comité d’organisation, cette initiative s’inscrit dans la continuité des programmes de diplomatie culturelle immersive de la ville, après le succès de "Marcher pour découvrir la ville". Ce modèle sera poursuivi afin d’offrir davantage d’occasions de rapprochement entre la communauté internationale et Hô Chi Minh-Ville grâce à des expériences culturelles originales.

À travers chaque plat, chaque tasse de thé et chaque histoire partagée, Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir l’image d’une métropole moderne, civilisée, solidaire, riche de son identité culturelle et toujours ouverte sur le monde, tout en faisant de la gastronomie un vecteur durable de sa diplomatie culturelle et de son action extérieure.

Minh Thu/CVN