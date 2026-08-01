À An Giang, un collectionneur fait revivre l'héritage de l'Oncle Hô et l'histoire des îles du pays

Au fil de plus de 60 années de collection, Trân Huu Huê constitue un fonds impressionnant de près de 10.000 timbres vietnamiens et plus de 300.000 timbres étrangers provenant de 60 pays et territoires.

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Photo : Thanh Sang/VNA/CVN

Chez sa modeste demeure dans la commune de Thoai Son, province d'An Giang (Sud), Trân Huu Huê, 74 ans, chérit des dizaines d'albums de timbres comme de véritables trésors. Chaque fois qu'il tourne les pages jaunies par le temps, cet homme passionné raconte avec ferveur l'histoire, la culture, le pays et le peuple vietnamien, considérant chaque timbre comme une page d'histoire miniature, gardienne des souvenirs de la nation et trait d'union entre le Vietnam et le monde entier.

La passion de Trân Huu Huê pour la philatélie a débuté à l'âge de 14 ans, alors qu'il était élève au lycée Thoai Ngoc Hâu de Long Xuyên. Intrigué par l'échange de timbres entre ses camarades, le jeune élève d’alors, issu d'un milieu modeste, a commencé à collecter quelques spécimens et s'est rapidement découvert une fascination durable.

En s'attardant sur la première page de son tout premier album, il contemple encore aujourd'hui le timbre "Musique classique vietnamienne", représentant une jeune femme en áo dài (tunique traditionnelle des Vietnamiennes) violet jouant d'un instrument. Il s'agit du premier timbre de sa collection, acquis il y a plus de soixante ans.

À travers ces minuscules œuvres d'art, il comprend rapidement que chaque timbre, malgré ses quelques centimètres carrés, raconte à lui seul l'histoire, la géographie, la culture et les habitants d'un pays. Dès lors, il entreprend de nouer des contacts avec des collectionneurs partageant la même passion aux quatre coins du monde afin d'enrichir sa collection de timbres rares.

Trân Huu Huê a d'abord échangé des timbres par courrier avec des amis vietnamiens. Puis, un ami de Hô Chi Minh-Ville lui a fait découvrir un club philatélique japonais. Pour y adhérer, il a constitué un dossier de candidature et envoyé 400 timbres vietnamiens au Japon, rédigeant tous les documents en anglais à l'aide d'un dictionnaire.

Peu après, il a reçu sa carte de membre, accompagnée d'une lettre confirmant son admission et de magnifiques timbres. C'est ainsi qu'il a intégré un vaste réseau international et entamé une correspondance régulière avec des philatélistes du monde entier.

Au fil de plus de 60 années de collection, il constitue un fonds impressionnant de près de 10.000 timbres vietnamiens et plus de 300.000 timbres étrangers provenant de 60 pays et territoires. Il rassemble vingt-quatre collections thématiques consacrées notamment au Président Hô Chi Minh, aux femmes vietnamiennes, au folklore, aux moyens de transport, aux forces armées ou encore aux paysages du Vietnam.

Photo : Thanh Sang/VNA/CVN

En 1998, sa collection "Hô Chi Minh, le plus beau nom" a remporté une médaille de bronze à la deuxième Exposition nationale de timbres postaux à Hô Chi Minh-Ville, marquant la première reconnaissance de son dévouement. Trois ans plus tard, à Hanoï, trois de ses collections - "Hô Chi Minh - Vie et carrière révolutionnaire", "Femmes vietnamiennes" et "Moyens de transport aériens" - ont également été primées. Pour lui, la plus grande valeur de ces distinctions réside moins dans le prix lui-même que dans la reconnaissance de ses efforts pour préserver et diffuser les valeurs historiques à travers la philatélie.

Après la réunification du pays en 1975, il a commencé à échanger des timbres à l'effigie du Président Hô Chi Minh avec des collectionneurs du Nord. Les contacts qu'il a ensuite noués au sein d'un club philatélique japonais et avec des collectionneurs étrangers lui ont permis d'enrichir sa collection de timbres et d'enveloppes provenant de l'ancienne Union soviétique, d'Allemagne, de Cuba, d'Inde, du Laos et de nombreux autres pays. Elle compte aujourd'hui plus de 2.000 pièces consacrées au Président Hô Chi Minh.

Trân Huu Huê ouvre ensuite une autre boîte précieusement conservée, révélant sa collection "Les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa appartiennent au Vietnam à travers les timbres postaux". Des enveloppes portant des oblitérations de divers pays comme le Japon, l'Allemagne, Cuba ou l'Inde sont méticuleusement rangées. Sur chaque enveloppe, des timbres représentant les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa racontent discrètement l'histoire de la souveraineté sacrée de la Patrie sur ses mers et ses îles.

Au fil des ans, grâce à des collections d'une grande valeur historique et culturelle, Trân Huu Huê a participé à de nombreuses expositions nationales et internationales, où il a remporté de multiples médailles et distinctions.

Début 2026, l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) lui a décerné, conjointement avec son épouse, Vuong Thi Mui Em, un record pour leur "collection de timbres vietnamiens et étrangers consacrés à la culture, à l'histoire et à la vie quotidienne, la plus importante par le nombre de pièces exposées et récompensées lors de manifestations nationales et internationales".

La même année, VietKings a également honoré Trân Huu Huê pour ses soixante années consacrées à la recherche et à la collection de timbres, en reconnaissance de ses vingt-quatre collections thématiques et de sa contribution exceptionnelle au développement de la philatélie vietnamienne.

Depuis de nombreuses années, Trân Huu Huê anime des clubs philatéliques locaux et présente régulièrement ses albums dans les écoles afin d'initier les jeunes à cette passion. À travers chaque timbre, il leur raconte l'histoire du Président Hô Chi Minh, des héros nationaux ainsi que des différentes régions du Vietnam et du monde. Il est convaincu que la philatélie ne se limite pas à enrichir les connaissances : elle cultive aussi la patience, la minutie et le goût de l'histoire.

VNA/CVN