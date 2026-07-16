Le tourisme rural puise sa force dans la culture autochtone

Le patrimoine culturel s’impose comme un moteur du développement d’un tourisme durable au Vietnam, comme en témoignent le tissage traditionnel du brocart par la communauté ethnique Thaï de la province de Nghê An et l’espace culturel Tày préservé dans la province de Thai Nguyên (Nord).

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Le Vietnam compte actuellement plus de 600 modèles d’agritourisme et de tourisme rural, générant un chiffre d’affaires annuel de plus de 25 billions de dôngs (956 millions de dollars). Ce secteur est devenu une source de revenus importante pour de nombreuses communautés rurales cherchant à diversifier leurs moyens de subsistance.

Photo : VNA/CVN

Le village de Hoa Tiên, dans la commune de Châu Tiên, province de Nghê An (Centre), perpétue l’artisanat traditionnel du tissage du brocart de la communauté ethnique Thaï.

Les habitants ont diversifié leur production en proposant des foulards, des sacs à main, des portefeuilles et des souvenirs, tout en développant des activités touristiques interactives. Les visiteurs peuvent s’initier à la teinture de tissus, à la production de soie et au tissage de brocart, tout en découvrant la culture et la vie quotidienne locales.

Sam Thi Bich, directrice de la coopérative artisanale de tissage de brocart de Hoa Tiên, explique que la coopérative propose aux visiteurs non seulement des produits en brocart, mais aussi des récits sur la culture thaï, contribuant ainsi à faire connaître les valeurs culturelles locales à un public plus large.

La coopérative offre également aux femmes de la région un emploi stable pendant les périodes où elles ne travaillent pas dans l’agriculture, avec un revenu mensuel moyen d’environ 3 millions de dôngs. Elle compte actuellement environ 150 membres, et plus de 50 foyers pratiquent la culture du mûrier, l’élevage du ver à soie et le tissage de brocart.

Selon Nguyên Tiên Hung, président du comité populaire de la commune de Châu Tiên, les forêts naturelles largement préservées de la région constituent l’un de ses plus grands atouts. S’appuyant sur ces ressources, la commune a mis en place un projet de préservation du patrimoine culturel de la communauté ethnique thaï, en lien avec le développement du tourisme.

Afin de promouvoir un tourisme communautaire durable, Châu Tiên investit dans les infrastructures et les transports, tout en renforçant la formation des travailleurs locaux. Les jeunes habitants bénéficient de formations aux métiers du tourisme, contribuant ainsi à la création progressive d’une main-d’œuvre touristique locale.

La commune prévoit d’enrichir son offre d’activités, notamment le tissage de brocart, la découverte de la forêt, les séjours chez l’habitant, la dégustation de la cuisine traditionnelle et des animations culturelles en soirée, afin d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à vivre une expérience plus complète.

Dans la province de Thai Nguyên, le village de Thai Hai a fait de l’espace culturel traditionnel de l’ethnie Tày le pilier de son modèle de tourisme communautaire.

Les visiteurs peuvent découvrir la vie dans un village traditionnel, séjourner dans des maisons sur pilotis, savourer la cuisine locale et découvrir le chant then, le luth tinh et d’autres traditions culturelles précieusement conservées.

La visite commence traditionnellement par un rituel de lavage des mains au puits du village, symbolisant l’abandon des soucis quotidiens avant de pénétrer dans le cadre paisible du village. Les visiteurs peuvent ensuite s’immerger dans la tranquillité des maisons sur pilotis traditionnelles et apprécier le rythme de vie plus lent de la communauté.

Nguyên Thi Thanh Hai, directrice de la zone de réserve du village écologique de maisons sur pilotis de Thai Hai, a déclaré que le charme du village réside non seulement dans ses paysages et ses anciennes maisons sur pilotis, mais surtout dans sa culture autochtone vivante. Les habitants continuent de vivre et de travailler ensemble tout en préservant les coutumes traditionnelles du peuple Tày.

Nguyên Chu Thu, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thai Nguyên, a déclaré que la province mobilise des ressources et met en œuvre des mesures coordonnées pour faire du tourisme un secteur économique important.

Thai Nguyên poursuit ses efforts pour attirer les investissements, notamment dans le tourisme de villégiature et de loisirs autour du lac Nui Côc et dans la promotion de produits touristiques culturels uniques.

Nguyên Xuân Dai, chef du Bureau central de coordination du Programme cible national, a déclaré que la prochaine phase de développement devrait privilégier la préservation et le développement des villages d’artisanat traditionnel, parallèlement au développement rural intelligent, aux sciences et technologies et à la transformation numérique.

Il a également plaidé pour le développement de produits touristiques culturels uniques, de haute qualité et respectueux de l’environnement, qui incarnent les valeurs culturelles locales, ainsi que pour un tourisme expérientiel rural, communautaire, écologique et agricole.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la coordination entre les ministères et les secteurs sera renforcée au cours de la période 2026-2030 afin d’améliorer les mécanismes et les politiques de soutien aux produits OCOP et au tourisme rural.

VNA/CVN