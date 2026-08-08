Chine : le cinéma vietnamien au Festival du film de l'ASEAN à Hong Kong

Le film vietnamien Thanh âm vượt đại dương (The Sound of Crossing the Sea) sera présenté à la 4ᵉ édition du Festival du film de l’ASEAN, qui débutera le 20 août à Hong Kong (Chine).

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Photo : BTC/CVN

Le 7 août, l’Association Hong Kong - ASEAN a annoncé que la 4e édition du Festival du film de l’ASEAN (ASEAN Film Festival) débuterait le 20 août dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, en Chine. À cette occasion, le cinéma vietnamien sera représenté par le film Thanh âm vượt đại dương (The Sound of Crossing the Sea).

Ce film contribuera à promouvoir les spécificités culturelles et artistiques du Vietnam auprès d’un large public international et de la communauté de l’ASEAN à Hong Kong.

Le festival de cette année proposera une sélection de plus de 30 films issus des 11 pays membres de l’ASEAN, dont le Timor-Leste, qui participera pour la première fois à cet événement. Le programme élargira également les échanges culturels avec des productions de Hong Kong, de la Chine continentale, de l’Australie, du Pakistan et de la Russie. Les projections seront gratuites et organisées dans différents lieux de Hong Kong.

La cérémonie d’ouverture débutera par la projection du film philippin Song of the Fireflies. Parmi les autres œuvres mises à l’honneur figurent notamment la comédie pour adolescents SuckSeed de Thaïlande, le film musical 881 de Singapour, ainsi que des productions de Malaisie, du Myanmar, du Brunei, de l’Indonésie, du Cambodge et du Laos. Le Timor-Leste présentera pour sa part une sélection de courts-métrages sur le thème de la musique du patrimoine culturel immatériel.

Daryl Ng, président de l’Association Hong Kong - ASEAN, a souligné que le cinéma et la musique constituaient des langages communs capables de transcender les distances et de rapprocher les cultures et les générations. Le comité d’organisation espère que le festival offrira non seulement de riches expériences artistiques aux spectateurs, mais permettra également au public hongkongais de mieux comprendre la diversité culturelle et la créativité de la région de l’ASEAN.

VNA/CVN