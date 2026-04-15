La R. de Corée obtient 270 millions de barils de pétrole auprès de fournisseurs non affectés par le blocus d'Ormuz

La République de Corée a sécurisé plus de 270 millions de barils de pétrole brut via des voies non affectées par le blocus du détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi 15 avril le chef de cabinet du président.

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Photo : AA/VNA/CVN

"Je rends compte ici à la nation que des visites dans quatre pays ont permis d'assurer l'importation de 273 millions de barils de pétrole brut d'ici la fin de cette année", a affirmé Kang Hoon-sik.

Cette quantité couvrira plus de trois mois des besoins en pétrole du pays, a-t-il assuré après un voyage au Kazakhstan, à Oman, en Arabie saoudite et au Qatar.

Comme de nombreuses économies asiatiques, Séoul fait face à des difficultés d'approvisionnement en énergie depuis que les attaques américano-israéliennes contre l'Iran ont poussé Téhéran à fermer de facto le détroit d'Ormuz fin février.

Selon M. Kang, environ 60% des importations de pétrole brut de la République de Corée l'année dernière ont transité par cette voie maritime, alors que les États-Unis ont annoncé instaurer un blocus des ports iraniens cette semaine.

Le pays s'est également procuré 2,1 millions de tonnes de naphta, un dérivé du pétrole utilisé dans la fabrication de produits en plastique, a-t-il ajouté.

Ce chiffre correspond à "environ un mois d'importations sur la base du volume de l'année dernière", a expliqué M. Kang.

Ces approvisionnements "contribueront donc directement et de manière significative à stabiliser l'offre et la demande intérieures", a-t-il assuré.

AFP/VNA/CVN