Buffet des célébrations du Majestic Saigon

À l’occasion du 50 e anniversaire du jour où la ville de Saïgon - Gia Dinh a eu l’honneur de porter officiellement le nom du Président Hô Chi Minh (2 juillet 1976), l’hôtel Majestic Saigon a le plaisir de proposer une expérience gastronomique exceptionnelle avec un buffet BBQ & fruits de mer en soirée, au bord de la rivière Saïgon, dans le cadre de cette célébration empreinte de fierté pour la ville portant le nom de l’Oncle Hô.

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Photo : Saigontourist/CVN

Au Saigon House (7e étage) et au M Bar (8e étage), les clients pourront savourer un buffet haut de gamme de fruits de mer et de grillades, composé de produits de la mer soigneusement sélectionnés, de spécialités grillées préparées en direct ainsi que d’une sélection raffinée de saveurs vietnamiennes et internationales.

Dans un espace élégant offrant une vue imprenable sur le centre-ville, cette soirée sera l’occasion idéale de partager un moment privilégié en famille ou entre amis, tout en profitant de l’ambiance festive et en admirant le spectaculaire feu d’artifice illuminant le ciel nocturne de Saïgon.

Réservations au +84-28 38 29 55 17. Place à une expérience gastronomique inoubliable au Majestic Saigon !

Infos pratiques

Date et horaire : jeudi 2 juillet 2026 de 18h00 à 22h00

Lieu : M Bar (8e étage) et Saigon House (7e étage), hôtel Majestic Saigon

Tarif : 2.500.000 dôngs++/personne (hors frais de service et TVA)

Le tarif comprend fruits de mer frais à volonté, vin, bière pression, boissons gazeuses, eau minérale.

Offres spéciales :

Réduction de 50% pour les enfants de moins de 1,40 m.

Réduction de 20% pour les clients séjournant à l’hôtel.

Nguyên Thành/CVN