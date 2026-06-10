Le PM thaïlandais déguste un pho et un chè au lotus et au longane à Hanoï

À l’occasion de sa visite officielle au Vietnam, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et sa délégation de haut niveau ont récemment déjeuné autour de spécialités vietnamiennes traditionnelles dans un restaurant situé rue Nguyên Du à Hanoï.

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Photo : CTV/CVN

La gastronomie vietnamienne a une nouvelle fois joué un rôle d’ambassadrice culturelle à l’occasion d’une visite officielle de haut niveau. En déplacement au Vietnam les 8 et 9 juin pour participer au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul a partagé un déjeuner composé de spécialités vietnamiennes traditionnelles dans un restaurant du centre de Hanoï.

Selon Pham Duc Hoà, gérant du restaurant Ngon Garden à Hanoï, les préparatifs ont débuté trois jours avant l’événement en coordination avec l’ambassade de Thaïlande au Vietnam afin d’accueillir près d’une centaine d’invités. Après avoir consulté le menu, la partie thaïlandaise a sélectionné plusieurs plats emblématiques de la gastronomie vietnamienne afin de faire découvrir les saveurs traditionnelles du pays aux membres de la délégation.

Habitué à recevoir des délégations diplomatiques et des dirigeants étrangers, le restaurant a mis en place un dispositif d’accueil professionnel. Quinze employés expérimentés, maîtrisant les langues étrangères, ont été mobilisés pour assurer le service. D’après le personnel, l’atmosphère du déjeuner s’est révélée chaleureuse, conviviale et détendue.

Photo : Ngon Garden/CVN

Le pho particulièrement apprécié

Le menu comprenait trois parties : entrées, plats principaux et dessert.

Parmi les entrées figuraient les rouleaux de printemps aux crevettes et au porc, les banh xèo (crêpes), les brochettes de porc à la citronnelle de Huê et les nems au crabe de mer. Les plats principaux comprenaient des calmars vapeur à la citronnelle accompagnés de nuoc mam (saumure de poisson ) et au citron vert, du poisson grillé au galanga et au mẻ (riz fermenté), du bun cha (vermicelle de riz au porc grillé au charbon de bois) ainsi que du pho (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet). Le repas s’est achevé par un chè (une sorte de compote) de graines de lotus et de longanes.

Lors du repas, le Premier ministre Anutin Charnvirakul et plusieurs membres de la délégation ont choisi le pho au poulet comme plat principal. De nombreux invités ont également salué les saveurs de la cuisine vietnamienne.

Le représentant du restaurant souligne que les cultures culinaires vietnamienne et thaïlandaise présentent plusieurs points communs, notamment l’utilisation abondante d’herbes aromatiques et la recherche d’un équilibre harmonieux des saveurs. Les convives ont pris le temps de savourer chaque plat accompagné de diverses herbes typiquement vietnamiennes.

Photo : Ngon Garden/CVN

Aucune demande particulière n’ayant été formulée par la partie thaïlandaise, les chefs ont conservé les recettes traditionnelles. Les ingrédients et assaisonnements ont été utilisés conformément aux pratiques culinaires vietnamiennes afin d’offrir une expérience authentique aux visiteurs internationaux.

À l’issue du déjeuner, les invités thaïlandais ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des mets servis. Pour le restaurant, cette réception représente à la fois un honneur et une occasion de promouvoir la gastronomie vietnamienne auprès des visiteurs étrangers.

Photo : Ngon Garden/CVN

La cuisine vietnamienne séduit les dirigeants du monde

Ces dernières années, la découverte de la cuisine vietnamienne est devenue un moment marquant des visites effectuées au Vietnam par de nombreux chefs d’État et dirigeants étrangers.

Récemment, lors de sa visite d’État au Vietnam, le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse ont dégusté plusieurs spécialités populaires telles que le pho, le riz sauté, les bánh xèo, les brochettes grillées, le durian et le jus de canne à sucre, suscitant un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Auparavant, lors de sa visite au Vietnam en 2025, le président français Emmanuel Macron et son épouse avaient également choisi un menu typiquement vietnamien composé notamment de bun riêu cua (soupe de nouilles au bouillon de crabe et tomates), de banh cuôn (raviolis), de rouleaux de printemps, de nem cua bê, de salade de papaye, de fruits de mer cuits à la vapeur dans des feuilles de lotus ainsi que de plusieurs desserts traditionnels.

Le choix de nombreux dirigeants internationaux de découvrir la gastronomie vietnamienne témoigne non seulement de l’attrait de cette cuisine, mais contribue également à promouvoir l’image du Vietnam, de sa culture et de son peuple auprès de la communauté internationale.

Mai Quynh/CVN