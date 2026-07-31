Pakistan : une explosion dans une mine de charbon tue 34 personnes

Une explosion dans une mine de charbon du sud du Pakistan a causé la mort d'au moins 34 ouvriers, a fait savoir vendredi 31 juillet l'agence locale de gestion des catastrophes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La déflagration, liée à la présence de méthane, a ravagé jeudi 30 jillet la mine, située près de la capitale du Baloutchistan, province riche en ressources minérales, déclenchant une opération de secours.

"Selon les informations reçues de la part des équipes déployées, 34 corps sans vie ont été retrouvés", a décrit l'autorité de gestion des catastrophes pour la province tôt vendredi 31 juillet.

"L'opération conjointe de secours est toujours en cours pour localiser et retrouver les mineurs encore piégés", a-t-elle ajouté, sans communiquer le nombre d'ouvriers qui se trouvaient sur les lieux lors de la détonation.

Les accidents sont monnaie courante dans les mines du Pakistan, en particulier au Baloutchistan, la province la plus pauvre du pays et la plus vaste en superficie. Elle accuse un retard sur le reste du Pakistan concernant de multiples indicateurs, notamment l'éducation, l'emploi et le développement économique.

Xinhua/VNA/CVN