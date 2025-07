Le Nord se prépare à une vague de chaleur généralisée après des jours pluvieux

>> Le Nord et le Centre tirent la langue sous une chaleur torride

>> La canicule fera son retour en force dans le Nord

Photo : SKDS/CVN

Des averses et des orages épars ont continué de frapper la région montagneuse du Nord ces derniers jours, avec des précipitations localisées allant de 15 à 30 mm, dépassant même 70 mm dans certaines localités.

Ce phénomène météorologique suscite des inquiétudes quant aux glissements de terrain et aux crues soudaines, notamment sur les terrains escarpés où le sol est saturé par les pluies précédentes.

Des localités du Centre-Nord, du Centre, des Hauts plateaux du Centre et du Sud ont également subi des orages, recevant de 10 à 30 mm de pluie, parfois plus de 60 mm.

À partir du 15 juillet, les conditions météorologiques dans le Nord du pays devraient connaître une évolution significative, avec des chaleurs localisées dans certaines régions. Les températures devraient dépasser les 35°C, provoquant une chaleur accablante en milieu de journée et en début d’après-midi.

En soirée et dans la nuit, les provinces montagneuses du Nord connaîtront encore des averses et des orages épars, créant un contraste marqué entre le jour et la nuit.

Le pic de la canicule est prévu entre le 16 et le 17 juillet, avec des températures caniculaires généralisées dans le Nord du pays. Cependant, cette vague de chaleur ne devrait pas durer longtemps. Dans la nuit du 17 au 22 juillet, des averses et des orages devraient reprendre, avec de fortes pluies locales dans certaines régions.

Le 15 juillet, des chaleurs localisées sont également attendues dans les régions du Centre-Nord et du Centre. Entre le 15 et le 23 juillet, un temps ensoleillé et chaud est attendu dans les provinces allant de Thanh Hoa à Huê et le long de la côte du Centre-Sud, avec une chaleur maximale prévue entre le 16 et le 18 juillet.

Alors que les régions du Nord et du Centre se préparent à la chaleur, les Hauts plateaux du Centre et le Sud du Vietnam continueront de connaître des averses et des orages dispersés au cours des dix prochains jours. Des précipitations sont prévues principalement l’après-midi et le soir, souvent accompagnées d’éclairs et de fortes rafales.

Il est conseillé aux résidents des zones touchées de se tenir informés de l’évolution de la météo, de prendre des précautions contre les risques sanitaires liés à la chaleur et de rester vigilants face aux inondations ou glissements de terrain potentiels, en particulier dans les localités montagneuses.

VNA/CVN