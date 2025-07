Déchets plastiques : le Vietnam a besoin de 8 à 9 milliards de dollars dans les cinq ans

Le Vietnam a besoin d’environ huit à neuf milliards de dollars de financement au cours des cinq prochaines années pour atteindre ses objectifs de réduction de plus de 43% du lessivage des plastiques et de 75% des déchets plastiques marins d’ici 2030.

>> Huê développe ses circuits touristiques verts

>> Le Vietnam déclare la guerre au plastique

>> Déchets plastiques : innovation pour un avenir durable

Photo : VNA/CVN

Ce montant de financement a été annoncé lors d’une conférence sur l’évaluation de la mise en œuvre du Partenariat national d’action contre les plastiques (NPAP), organisée conjointement le 9 juillet à Hanoï par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a déclaré que depuis son lancement en 2020, le NPAP au Vietnam a mis en relation plus de 200 organisations et soutenu plus de 160 projets de réduction de la pollution plastique. L’initiative a promu plus de 570 solutions innovantes et mobilisé plus d’un million de dollars d’investissements.

Ramla Khalidi a affirmé qu’en tant qu’organisme chef de file du programme NPAP au Vietnam, le PNUD s’engage à promouvoir cette plateforme de partenariat multipartite et multilatérale et à soutenir les activités du groupe de partenariat au second semestre 2025 afin de concrétiser les engagements du Vietnam en matière de réduction des déchets plastiques et de la pollution plastique.

À cette occasion, le Groupe de travail technique sur les politiques du NPAP a été créé. Il vise à promouvoir l’harmonisation des cadres juridiques relatifs à la gestion du plastique et à la circularité. Ce groupe réunit 15 membres, dont des décideurs politiques, des entreprises, des chercheurs et des partenaires de développement.

Photo : Tagom/CVN

Hô Kiên Trung, directeur adjoint du Département de l’environnement et chef du Groupe de travail technique sur les politiques du NPAP au Vietnam, a déclaré qu’à l’avenir, le groupe travaillera en étroite collaboration avec les deux groupes de travail techniques existants du NPAP - innovation et finance, et égalité des sexes et inclusion sociale - afin de renforcer une approche intégrée et globale de la lutte contre la pollution plastique au Vietnam.

Les activités du groupe visent à consolider les bases politiques nécessaires à un changement systémique à long terme et à contribuer à l’engagement du Vietnam à bâtir une économie circulaire et durable du plastique.

Selon les estimations de la Banque mondiale, le Vietnam a généré 3,7 millions de tonnes de déchets plastiques en 2018. Ce chiffre devrait atteindre 7,6 millions de tonnes d’ici 2030. Cependant, seulement environ 0,4 million de tonnes en sont recyclés, la majorité étant brûlée, déversée ou mise en décharge.

VNA/CVN