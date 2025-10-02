Le Vietnam se prépare à la tempête tropicale Matmo

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a émis des avertissements de fortes pluies, de vents violents et de fortes vagues alors qu’une dépression tropicale s’est transformée en tempête tôt le 2 octobre, susceptible de toucher terre au Vietnam.

Photo : VNDMS/CVN

Le 2 octobre à 07h00, le système dans les eaux orientales des Philippines s’est intensifié pour devenir une tempête tropicale, baptisée internationalement Matmo. La tempête soufflait avec des vents soutenus de 62 à 74 km/h, avec des rafales atteignant 102 km/h.

Matmo se déplace actuellement vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h et devrait pénétrer dans la Mer Orientale en fin de journée le 3 octobre, devenant ainsi la 11e tempête de l’année dans les eaux régionales.

En raison de l’influence de la tempête, à partir de l’après-midi du 3 octobre, la partie est de la zone septentrionale de la Mer Orientale sera soumise à des vents de 39 à 61 km/h, s’intensifiant à 62 à 74 km/h et atteignant 75 à 102 km/h près de son centre. Les vagues pourraient atteindre 4 à 6 mètres, provoquant une mer très agitée.

Entre le 4 et le 5 octobre, des vents violents de 103 à 149 km/h pourraient affecter la partie Nord de la Mer Orientale, y compris Hoàng Sa (Paracel) au Vietnam.

Tous les navires opérant dans les zones touchées risquent d’être confrontés à des orages, des trombes marines, des vents violents et de grosses vagues.

Entre le 5 et le 7 octobre, de fortes pluies sont attendues dans les provinces du Nord et du Centre-Nord.

Le Comité directeur national de la protection civile a émis une directive demandant aux autorités locales, de Quang Ninh à Lâm Dông, de suivre de près les prévisions météorologiques et l’évolution de la tempête, de mettre en œuvre proactivement des mesures de préparation et d’ajuster les plans de production afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.

