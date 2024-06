Les créations d’entreprises repartent à la hausse au premier semestre

Les nouvelles entreprises créées sont principalement opérationnelles dans le secteur des services, des transports et de l’entreposage, de l’industrie et de la construction, de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture… Pendant cette période, plus de 39.100 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation de 3,9% sur un an. Ainsi, le pays compte plus de 119.600 entreprises créées ou reprenant leurs activités, +5,3% par rapport à la même période de 2023. Cependant, ce premier semestre, plus de 110.300 entreprises ont quitté le marché, en hausse de 10,3% en glissement annuel, dont 64,7% ont dû suspendre temporairement leurs activités, le reste remplissant les formalités de dissolution. Actuellement, de nombreuses entreprises ont des commandes jusqu’à fin 2024 et un certain nombre de projets d’infrastructures clés du pays ont été lancés. De plus, les activités de connexion et de création d’emplois entre entreprises et localités sont renforcées. Mais de nombreux risques subsistent, notamment dans le contexte où l’économie mondiale est toujours face au spectre de la récession.

CPV/VNA/CVN