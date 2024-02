La beauté nostalgique des Unes des journaux du Têt d’antan

Le Musée de la presse vietnamienne à Hanoï conserve des milliers d’exemplaires de journaux du Nouvel An lunaire (Têt). Plusieurs d’entre eux présentent des Unes particulièrement belles et intéressantes. Découverte.

>> Les journaux du Têt d’hier et d’aujourd’hui

>> Hô Chi Minh-Ville : la rue florale Nguyên Huê toujours plus belle pour l’Année du Dragon

Photo : T. Diêu/CVN

Le numéro du printemps de 1938 de Ngày Nay (Aujourd’hui) avait sa Une dessinée par le peintre Nguyên Gia Tri. De nombreuses belles Unes de journaux du Têt avant 1945 ont été dessinées par des peintres célèbres.

En général, les journaux du Têt des années 1950 dans le Nord étaient simples, imprimés en noir et blanc, parfois écrits à la main, principalement avec des images du Président Hô Chi Minh, du général Vo Nguyên Giap ou de soldats et miliciens. Ces numéros du Têt publiaient souvent les poèmes de vœux du Nouvel An de l’Oncle Hô.

Photo : T. Diêu/CVN

Incroyable mais vrai, en 1953, une photo de la star de cinéma américaine Marilyn Monroe figurait à la Une d’un journal spécial du Têt. Il s’agit du journal Phim cua ban (Vos films) avec 40 pages sur le cinéma.

Ta Thu Phong, avocat et collectionneur de livres et de journaux anciens, a indiqué que les journaux du Têt portent l’empreinte de différentes périodes historiques du pays.

Les journaux du printemps avant 1954 avaient plusieurs tendances : satirique, littéraire, politique. Les peintres se basaient sur la tendance de chaque journal pour réaliser la Une. Cette dernière était souvent dessinée par des peintres talentueux de l’époque. Par exemple, les Unes des journaux Phong Hóa (Us et coutumes) et Ngày Nay (Aujourd’hui) furent créées par Tô Ngoc Vân, Nguyên Gia Tri ou Nguyên Cát Tuong. Ce sont les journaux les plus rares et les plus recherchés par les collectionneurs nationaux.

Pendant la période de la résistance anti-américaine (1955-1975) pour le salut national, les journaux printaniers servaient la propagande et l’encouragement aux activités de production et de combat pour la victoire du pays.

À ce moment-là, les journaux du Sud imprimaient souvent des photos sur la Une et il n’y avait pas d’illustrations comme les imprimés du Nord de la même époque.

Photo : T. Diêu/CVN

Retour au passé

Selon M. Phong, la collection des journaux anciens évoque clairement de vieux souvenirs. Il est également fasciné par les peintures printanières dans les journaux du Têt, à la fois artistiques et poétiques. Dans les années 1930, des peintres célèbres comme Nguyên Gia Tri, Tô Ngoc Vân, Bùi Xuân Phai... dessinaient pour les journaux.

Le collectionneur a analysé : "Le journal fournissait des informations d’actualité précises. Par exemple, en lisant des journaux anciens, on peut se renseigner sur l’événement de 1957 où le Président Hô Chi Minh dirigea la construction de la route Thanh Niên (à Hanoï, ndlr), alors que peu de livres fournissaient cette information".

M. Phong possède plus d’une centaine de journaux avec des dizaines de milliers d’exemplaires. Sa manière de collecter et de classer les journaux est particulière. Il achète des exemplaires anciens et rares, et les classe par thèmes : presse vietnamienne avant 1945, presse révolutionnaire des années 1946-1954 - période de la résistance anti-française, presse révolutionnaire de 1955-1975, presse dans la période de l’économie subventionnée, journaux du Têt, journaux couvrant les congrès du Parti communiste du Vietnam...

Parmi les dizaines de milliers de journaux, figurent des exemplaires précieux et rares, tels que le premier numéro du journal Gia Dinh, premier journal en langue vietnamienne, publié en 1865, le quotidien Khai Hóa (Civilisation), Thuc Nghiêp Dân Báo (Quotidien d’information et d’opinion en langue annamite), Tràng An (Gazette de Tràng An), Ngày Nay (Aujourd’hui), Phong Hóa (Us et coutumes), Tri Tân (Nouveauté) et Van Moi (Nouvelle littérature).

Hoàng Phuong/CVN