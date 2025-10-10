L'ONU prête à intensifier l'aide humanitaire aux Gazaouis suite à l'accord de cessez-le-feu

Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a déclaré jeudi 9 octobre que l'organisation mondiale était prête à intensifier son aide humanitaire aux Gazaouis suite à l'annonce d'un accord de cessez-le-feu.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Les Nations Unies apporteront leur plein soutien. Nous et nos partenaires sommes prêts à agir, dès maintenant", a déclaré M. Guterres aux journalistes. "Nous disposons de l'expertise, des réseaux de distribution et des relations communautaires nécessaires pour agir. Les fournitures sont prêtes et nos équipes sont en attente. Nous pouvons renforcer immédiatement l'aide en nourriture, en eau, en soins médicaux et en abris", a-t-il ajouté.

Il a souligné que le simple silence des armes ne suffisait pas à transformer ce cessez-le-feu en véritable progrès.

"Nous avons besoin d'un accès complet, sûr et durable pour les travailleurs humanitaires, de la levée des lourdeurs administratives et des obstacles, et de la reconstruction des infrastructures détruites. Et nous avons besoin que les États membres (de l'ONU) veillent à ce que les opérations humanitaires soient correctement financées pour répondre aux immenses besoins", a-t-il déclaré.

Pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, cet accord offre une lueur d'espoir. Selon M. Guterres, cette lueur doit devenir l'aube de la paix et le début de la fin de cette guerre dévastatrice.

"J'exhorte tous à saisir cette occasion capitale pour établir une voie politique crédible. Une voie vers la fin de l'occupation, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la mise en place d'une solution à deux États. Une voie vers une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, et vers une paix et une sécurité plus larges au Moyen-Orient", a-t-il poursuivi.

Il a rappelé que cette avancée démontrait le pouvoir et le potentiel de la diplomatie, et que les solutions aux conflits se trouvaient sur la table de négociations, et non sur le champ de bataille. Puis, surtout, leur mise en œuvre complète est cruciale, a-t-il insisté.

Le chef de l'ONU a salué l'annonce mercredi 8 octobre d'un accord visant à garantir un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, sur la base de la proposition du président américain Donald Trump. Il s'est également félicité des efforts diplomatiques des États-Unis, du Qatar, de l'Égypte et de la Turquie pour faciliter cette avancée.

M. Guterres a enfin exhorté toutes les parties à respecter pleinement les termes de l'accord et à saisir pleinement les opportunités qu'il offre.

Xinhua/VNA/CVN