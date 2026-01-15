Rencontre entre une vice-ministre des Affaires étrangères et l’ambassadeur russe

Le 15 janvier, à Hanoï, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a reçu l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, pour une séance de travail et des échanges sur plusieurs questions de coopération bilatérale.

La vice-ministre Le Thi Thu Hang a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance aux relations d’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec la Russie, considérée comme l’un des partenaires les plus importants du Vietnam.

L’ambassadeur de Russie s’est félicité du développement dynamique des relations bilatérales ces derniers temps, appréciant le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène régionale et internationale. Il a affirmé que la Russie souhaitait poursuivre une coordination étroite avec le Vietnam afin de promouvoir une coopération bilatérale plus approfondie, efficace et durable.

L’ambassadeur de Russie a également exprimé sa confiance dans le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, estimant que cet événement adopterait des décisions et des orientations stratégiques permettant au Vietnam de se développer plus fortement dans une nouvelle ère.

Dans un climat de confiance, les deux parties ont procédé à un échange franc et à un examen de la coopération en 2025, convenant de renforcer la coordination afin de résoudre les difficultés apparues et de créer des conditions favorables à la poursuite du renforcement de la coopération.

Sur cette base, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang et l’ambassadeur Gennady Bezdetko ont échangé sur plusieurs priorités et orientations de coopération pour 2026, contribuant ainsi à approfondir de manière substantielle et efficace le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

