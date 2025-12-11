Le ministre des Affaires étrangères reçoit le conseiller spécial de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon - Vietnam

Le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a reçu, le 11 décembre à Hanoï, Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance des parlementaires d’amitié Japon - Vietnam.

Le ministre Lê Hoài Trung a salué et remercié M. Takebe pour son attachement et ses contributions constantes au développement des relations Vietnam - Japon, notamment dans les domaines des échanges culturels et entre les peuples, de la coopération entre collectivités locales et de la formation des ressources humaines.

Takebe Tsutomu a exprimé sa gratitude pour l’attention et les orientations déterminées par les dirigeants vietnamiens en faveur de l’avancement du projet de l’Université Vietnam - Japon, ainsi que pour le soutien apporté par M. Trung aux activités de cet établissement. Il a présenté les résultats récemment obtenus par l’Université et partagé ses orientations de développement.

Réaffirmant l’intérêt particulier des dirigeants vietnamiens et leur souhait de voir le Japon coopérer étroitement pour faire de l’Université Vietnam - Japon un établissement de formation de premier plan dans la région, M. Trung a apprécié les avancées positives du projet ainsi que la vision de l’Université en matière de formation de ressources humaines pour la transformation numérique et la transition verte, répondant aux besoins croissants en personnel hautement qualifié des deux pays, notamment dans les secteurs stratégiques.

Il a par ailleurs appelé M. Takebe à renforcer les liens permettant d’assurer des débouchés stables pour les diplômés de l’Université Vietnam - Japon, à soutenir l’amélioration de la qualité de la formation et à contribuer à la création de ressources humaines qualifiées dans des domaines clés tels que les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transition verte.

M.Takebe a pris note des orientations du ministre vietnamien et a affirmé qu’il continuerait de contribuer activement au développement du Partenariat stratégique global Vietnam - Japon dans les années à venir.

