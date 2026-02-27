Accélération des négociations en vue d’une finalisation rapide de l’ALE Vietnam - EFTA

Dans le cadre de la 19 e session de négociations de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (EFTA - Suisse, Norvège, Islande et Liechtenstein), tenu à Genève du 24 au 27 février, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a eu des réunions bilatérales avec des responsables de la Suisse et de la Norvège.

Lors de sa réunion avec Helene Budliger Artieda, secrétaire d’État et directrice du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de la Suisse, les deux parties ont reconnu des avancées significatives enregistrées dans l’ensemble des chapitres en négociation et ont réaffirmé leur détermination politique à finaliser rapidement l’ALE Vietnam – EFTA.

Les discussions ont porté sur les questions encore en suspens, notamment le commerce des marchandises et des services, l’investissement, la propriété intellectuelle, le commerce et le développement durable, ainsi que les marchés publics.

Afin de favoriser une conclusion rapide de l’accord, Nguyên Sinh Nhât Tân a officiellement invité Helene Budliger Artieda à effectuer une visite au Vietnam pour poursuivre les consultations et contribuer à la résolution des questions pendantes. La responsable suisse a exprimé l’espoir que, si l’accord est essentiellement finalisé, le président de la Confédération suisse puisse effectuer une visite officielle au Vietnam, afin de promouvoir la coopération bilatérale au plus haut niveau et de marquer cette étape importante.

Le vice-ministre vietnamien a également rencontré Ragnhild Syrstad, secrétaire d’État au Commerce, à l’Industrie et à la Pêche de la Norvège. Les deux parties ont évalué positivement les progrès réalisés dans la plupart des domaines de négociation et ont réitéré leur volonté politique de parvenir rapidement à un accord.

Les échanges ont porté sur les volets relatifs au commerce des biens, à l’investissement, à la propriété intellectuelle, ainsi qu’au commerce et au développement durable. Les deux responsables ont également partagé leurs points de vue sur des questions d’intérêt commun, soulignant leur attachement à un système commercial multilatéral fondé sur des règles.

Le Vietnam et la Norvège ont convenu que la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) constitue l’un des thèmes clés de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’OMC.

Afin d’accélérer le processus, le Vietnam et les États membres de l’EFTA ont convenu de gérer avec flexibilité les divergences, de rapprocher leurs positions et de viser la finalisation de l’accord à l’occasion de la Conférence ministérielle de l’EFTA, prévue en Islande en juin 2026.

Une fois signé, l’ALE Vietnam – EFTA devrait donner une forte impulsion aux échanges commerciaux et aux flux d’investissement entre le Vietnam et certaines des économies les plus développées d’Europe, contribuant au renforcement des chaînes d’approvisionnement régionales et à la promotion d’une croissance durable.

