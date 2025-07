Délivrance des comptes VNeID aux étrangers au Vietnam dès le 1er juillet

Selon le Département de l'immigration du ministère de la Police, la délivrance de comptes d'identification électronique permet aux étrangers d'effectuer facilement des procédures administratives en ligne, réduisant ainsi le temps, la paperasse et les contacts directs. Dans le même temps, cette politique garantit l'authenticité et protège les droits légitimes des étrangers pendant leur séjour et leur travail au Vietnam.

Le compte d'identification électronique de niveau 2 permet également aux étrangers d'utiliser de nombreux autres services numériques tels que l'authentification d'informations dans les transactions bancaires, l'enregistrement de contrats de location, l'utilisation de services publics et le stockage de cartes de résidence électroniques ainsi que d'autres documents légaux sur l'application VNeID.

Pour les autorités de gestion, l'établissement d'un "dossier numérique" unifié et cohérent pour chaque étranger améliorera l'efficacité de la vérification, de l'authentification, de la gestion de la résidence, ainsi que de la prévention et du traitement des infractions (le cas échéant). Ce déploiement ne répond pas seulement aux exigences de gestion, mais vise surtout à offrir une expérience administrative pratique, sûre et conviviale aux étrangers au Vietnam.

Le Département de l'immigration et le Département de la gestion administrative pour l'ordre social du ministère de la Police sont les deux unités principales chargées de la délivrance de ces comptes.

Formalités administratives

Conformément à la réglementation en vigueur, tout ressortissant étranger âgé de six ans ou plus, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou permanente en cours de validité, peut effectuer une demande de compte VNeID de niveau 2. Les enfants de moins de quatorze ans ou les personnes sous tutelle doivent être accompagnés de leur représentant légal lors de l’enregistrement.

Le dossier de demande comprend :

le passeport et la carte de séjour (originaux, en cours de validité) ; le formulaire TK01 (selon le décret N°69/2024/NĐ-CP) ; un numéro de téléphone mobile personnel enregistré au Vietnam ; une adresse e-mail active.

Si la demande est effectuée par un représentant légal, celui-ci devra utiliser sa propre ligne téléphonique pour l’enregistrement.

Le délai de réception des dossiers est pendant les heures de travail, du lundi au vendredi (sauf jours fériés).

Déploiement intensif et premières réactions

Le colonel Nguyên Bá Tuân, directeur adjoint du Département de l’immigration, a précisé qu’une phase pilote avait été menée avant juillet pour préparer le déploiement national. Elle a permis de tester les processus avec des étrangers travaillant ou étudiant au Vietnam. À ce jour, 333 dossiers ont été traités avec succès, démontrant le bon fonctionnement du système d’identification numérique de niveau 2 pour cette communauté.

Parallèlement, le ministère de la Police a lancé une campagne intensive de 50 jours, du 1er juillet au 19 août 2025, pour accélérer la délivrance des comptes VNeID aux étrangers. "Durant cette période de mobilisation, nous informerons activement les ressortissants étrangers de la mise en œuvre de cette politique et des nombreux avantages qu’elle apporte en matière de démarches administratives en ligne, afin de leur permettre de résider, de travailler et d’étudier au Vietnam dans les meilleures conditions pendant toute la durée de validité de leur carte de séjour temporaire ou permanente", a souligné le colonel Nguyên Bá Tuân.

Dès le premier jour du déploiement, de nombreux étrangers ont exprimé leur enthousiasme et ont salué la commodité et la rapidité de la procédure. Park HyungChe, venu de la République de Corée et Chen Hsiao Wu, venu de Taïwan (Chine) ont tous deux estimé que la possession d'un identifiant électronique de niveau 2 leur apporterait beaucoup plus de commodité dans les procédures publiques, de résidence et les transactions civiles telles que les banques et la location de logements.

À Hanoï, à partir du 1er juillet 2025, les dossiers seront reçus au Bureau de l’immigration de Hanoï, situé au 44, rue Pham Ngoc Thach. Une fois le dossier validé, le résultat de l’enregistrement sera communiqué via l’application VNeID, par message téléphonique ou par courrier électronique.

Pour toute question ou difficulté liée à la procédure, les usagers - qu’ils soient étrangers ou citoyens vietnamiens - peuvent contacter directement le Bureau de l’immigration de Hanoï aux numéros suivants : 0692.191.506 ou 0912.691.388.

