États-Unis : fin annoncée des rapports annuels sur la sécurité alimentaire

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a annoncé samedi 20 septembre la cessation des futurs rapports sur la sécurité alimentaire des ménages, mettant ainsi un terme à plusieurs décennies d'efforts visant à recenser le nombre d'Américains qui ont du mal à se procurer suffisamment de nourriture.

>> Wall Street en retrait avant la décision de la Fed

>> États-Unis : trois policiers tués, deux grièvement blessés en Pennsylvanie

>> Wall Street atteint de nouveaux records, poussée par la Fed

>> Gaza : colère au Conseil de sécurité de l'ONU après un nouveau véto américain

Photo : CTV/CVN

"Ces études redondantes, coûteuses, politisées et superflues ne font qu'alimenter les craintes", a déclaré l'USDA dans un communiqué de presse. "Pendant 30 ans, cette étude n'a présenté rien de plus que de la matière subjective et libérale".

Le rapport était publié chaque année depuis le milieu des années 1990, et ses données étaient largement utilisées par les décideurs politiques fédéraux, étatiques et locaux pour orienter les décisions de financement des programmes d'aide alimentaire et évaluer leur efficacité.

Cette décision fait suite à "la grande et belle loi" du président américain Donald Trump qui en juillet a réduit considérablement le financement du Programme d'aide supplémentaire à la nutrition (SNAP), anciennement connu sous le nom des timbres alimentaires et fournissant des aides alimentaires aux familles à faibles revenus pour compléter leur budget de courses.

Quelque 2,4 millions d'Américains, dont des familles avec enfants, devraient perdre leur droit aux timbres alimentaires à la suite de ces coupes budgétaires, selon le bureau du Budget du Congrès américain.

Xinhua/VNA/CVN