Métro, bus et véhicules électriques ont la cote auprès des habitants de Hanoï

Les bus, les lignes de métro et les solutions de mobilité verte telles que les véhicules électriques et les vélos deviennent de plus en plus une habitude de voyage civilisée pour les habitants de Hanoï, en particulier dans un contexte de fluctuations des prix du carburant.

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Photo : VNA/CVN

Pour les jeunes d’aujourd’hui, les transports ne se résument plus à un simple déplacement d’un point A à un point B ; ils sont aussi synonymes de confort et d’expérience émotionnelle. Les lignes de métro modernes et les bus électriques confortables répondent en grande partie à ces attentes. Les stations de métro aériennes, au design minimaliste et contemporain, sont devenues des lieux de rencontre prisés, tandis que les images de jeunes usagers savourant un café et de la musique tout en admirant la ville depuis les fenêtres du train sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux.

Nguyên Huu Anh, étudiant à l’Université de médecine et de pharmacie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoi, affirme que voyager en métro est à la fois rapide et relaxant. Au lieu de subir les embouteillages, le bruit et la pollution, les usagers peuvent profiter de ce temps précieux pour écouter de la musique ou retoucher des photos, tout en s’imprégnant de l’atmosphère des grandes villes modernes comme Séoul ou Tokyo.

De son côté, Trân Nguyên Thai An, étudiant à l’Université nationale d’agriculture du Vietnam, a troqué la moto contre le bus pour son trajet quotidien de plus de 20 kilomètres. La hausse des prix du carburant, explique-t-il, rend le bus plus économique et confortable, grâce à des horaires fiables, des véhicules propres et une exposition réduite à la pollution.

Tandis que les jeunes privilégient de plus en plus les transports en commun, les personnes âgées se tournent vers les véhicules électriques, une alternative économique. Duong Thi Doan, 63 ans, habitante du quartier Vinhomes Smart City, souligne que la facilité d’accès aux bornes de recharge rend les motos électriques pratiques au quotidien, évitant ainsi les files d’attente aux stations-service et contribuant à la protection de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, Hanoï a accéléré ce que beaucoup qualifient de i de ses infrastructures de transport. L’introduction d’un réseau de métro léger et de bus électriques modernes a revitalisé le réseau de transport en commun de la ville. Les données du Service de la construction de Hanoï montrent une augmentation notable de l’utilisation des transports publics, qui s’étend désormais au-delà des employés de bureau pour toucher les jeunes générations privilégiant la rapidité et la commodité technologique.

Expansion des transports publics

Nguyên Minh Tuân, directeur adjoint du Centre de gestion et d’exploitation des transports de Hanoï, a déclaré que le volume de passagers des bus avait atteint 68,3 millions de voyages au cours des deux premiers mois de 2026, soit 99% du volume de la même période en 2025. La fréquentation du métro a totalisé 3,1 millions de passagers, en hausse de 4,6% sur un an.

Le nombre de passagers dans les métros et les bus a augmenté suite aux ajustements du prix du carburant début mars. La fréquentation moyenne du métro a atteint environ 71.000 passagers par jour, soit une hausse de 5,3% par rapport à la période précédant les changements de prix du carburant, tandis que le nombre de passagers munis d’un billet unique dans les bus a augmenté d’environ 1,2%.

Les experts ont souligné que l’expansion du réseau de métro et l’amélioration des liaisons de premier et dernier kilomètre, notamment par le biais de systèmes de vélos en libre-service, sont essentielles pour faire des transports publics le mode de déplacement privilégié. Cette transition exige à la fois des investissements continus et un changement de comportement de la part des habitants.

Selon Duong Duc Tuân, vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, la ville prévoit d’achever cinq lignes de métro totalisant 100 km entre 2026 et 2030, puis d’étendre son réseau à huit lignes, pour une longueur combinée de 301 km, entre 2031 et 2035. Parallèlement au développement du réseau ferroviaire, Hanoï poursuivra l’expansion de son réseau de bus et l’intégration des transports partagés et non motorisés, avec pour objectif que les transports publics couvrent au moins 30% de la demande de déplacement d’ici 2030 et 40% d’ici 2035.

"Ce passage aux transports en commun reflète non seulement l’évolution des habitudes de déplacement, mais aussi une volonté plus large de rendre Hanoï plus verte, plus propre et plus moderne", a déclaré le responsable.

VNA/CVN