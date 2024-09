Le marché du travail du Sud reprend des couleurs

Selon le Comité populaire de Binh Duong, au cours des huit premiers mois de l’année, cette province a attiré 50.671 milliards de dôngs d’investissements nationaux (plus de 1,8 milliard d’USD et 1,097 milliard d’USD d’investissements directs étrangers -IDE). Ces capitaux ont encouragé la production industrielle et le commerce dans la province, entraînant une croissance de la demande en main-d’œuvre. Actuellement, Binh Duong compte 29 parcs industriels et 12 clusters industriels, avec environ 1,3 million de travailleurs.

Le directeur adjoint du Service provincial du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales, Pham Van Tuyên, a déclaré que de nombreuses entreprises spécialisées dans la mécanique, les filières bois, plastique…, avaient besoin de recruter un grand nombre de travailleurs.

D'après le Centre provincial de services pour l'emploi, au troisième trimestre et dans les derniers mois de 2024, le marché du travail à Binh Duong continuera de montrer des signes positifs, avec une forte demande de recrutement dans les domaines de l'électronique, des services, de l'industrie mécanique, de l'habillement et de l'éducation. Les villes de Thu Dâu Môt, Tân Uyên et Thuân An, où sont implantés de nombreux parcs industriels, seront les localités qui connaîtrons la plus forte demande de recrutement.

Le Centre de prévision de la demande en ressources humaines et d'information sur le marché du travail de Hô Chi Minh-Ville, lui aussi, prévoit une haute demande de recrutement dans la mégapole du Sud. Au deuxième semestre, les entreprises de la ville devraient présenter environ 153.500 à 161.500 postes de travail, dans des domaines tels que le commerce, les services, la construction, l’agriculture, la sylviculture, la pêche... Les travailleurs qualifiés représenteraient 87,7% de la demande.

Les statistiques du Centre de services pour l'emploi de Hô Chi Minh-Ville montrent que le mois dernier, son site web a enregistré plus de 3.600 demandes de recherche d’emploi et 8.650 autres de recrutement.

Située aussi dans la région économique clé du Sud, la province de Dông Nai nécessite d’ici la fin de l’année environ 40.000 travailleurs, selon le Centre provincial de services pour l'emploi.

VNA/CVN