Une centaine d’artistes attendus au premier Festival international de Jazz - Nha Trang

Le Festival international de Jazz - Nha Trang 2024, organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Khanh Hoà, aura lieu du 27 avril au 1 er mai dans la ville balnéaire de Nha Trang (Khanh Hoà, au Centre).

Photo : thanhnien.vn/CVN

Lors d'une conférence de presse tenue lundi 15 avril à Hanoï, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a déclaré que ce Festival réunirait une centaine d’artistes, dont des chanteurs et des groupes de musique de différents pays dont le Vietnam, les États-Unis, Singapour et la République de Corée.

Selon le vice-ministre Ta Quang Dông, si cette première édition remporte du succès, les organisateurs en feront un événement annuel à Nha Trang, dans le but de contribuer à faire de cette ville balnéaire une destination touristique et musicale.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le premier Festival international de jazz - Nha Trang comprendra diverses genres, allant du classique à la bossa nova en passant par le jazz-funk et la world music.

Nguyên Van Nhuân, directeur du Service provincial de la culture et des sports, a annoncé que les spectacles seraient gratuits et auraient lieu sur la place du 2 avril, rue Trân Phu, et au stade Thanh Niên, quartier de Vinh Nguyên, ville de Nha Trang.

VNA/CVN