L'Australie exhorte les familles de ses diplomates à évacuer les Émirats arabes unis

Le gouvernement australien a ordonné l'évacuation des membres de la famille des diplomates australiens basés aux Émirats arabes unis (EAU) en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.

>> Moscou alerte sur le risque d'un effondrement énergétique en Europe

>> Le Bangladesh commence à rationner la vente du carburant

>> Les cours du pétrole internationaux dépassent les 100 dollars

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration postée dimanche soir 8 mars sur X, la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a fait savoir que le gouvernement avait ordonné le départ des personnes à charge des fonctionnaires australiens en poste aux EAU en raison de la "détérioration de la situation sécuritaire".

Le ministère des Affaires étrangères des EAU a déclaré dimanche 8 mars que les infrastructures et les sites civils à travers le pays avaient été la cible de plus de 1.400 missiles balistiques et drones lancés par l'Iran, ayant fait des morts et des blessés parmi la population civile.

Mme Wong a informé dimanche 8 mars que le gouvernement s'efforçait d'aider les Australiens à quitter le pays après avoir conseillé à tous les citoyens de le faire le 28 février. Le gouvernement a indiqué début mars qu'il y avait environ 24.000 ressortissants australiens aux Émirats arabes unis et environ 115.000 au Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN