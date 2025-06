Le "made in Vietnam" est entré dans les mœurs

La campagne menée par le Vietnam pour stimuler la consommation de produits locaux connaît un succès remarquable. Plus de 90% des consommateurs vietnamiens font désormais confiance aux produits fabriqués au Vietnam et les privilégient, ce qui témoigne d’une amélioration tangible de l’environnement des affaires et des investissements au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les produits vietnamiens ne seront plus cantonnés aux rayons locaux, mais rayonneront à l’international grâce à la coordination des efforts des agences gouvernementales et des acteurs mondiaux de la distribution.

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a récemment signé un accord de coopération pour la période 2026-2028 avec le groupe thaïlandais Central Retail Group, visant à accroître la présence des produits vietnamiens sur le marché national et international, notamment dans les secteurs des biens de consommation, de l’agriculture et des produits aquatiques.

Dans le cadre de ce partenariat, Central Retail co-organisera des événements majeurs de promotion commerciale, tels que la semaine annuelle des produits vietnamiens en Thaïlande, tout en participant au Salon international de l’approvisionnement du Vietnam, contribuant ainsi à la mise en relation des fournisseurs vietnamiens avec les réseaux de distribution internationaux. Par ailleurs, l’entreprise thaïlandaise s’engage à fournir un soutien technique aux entreprises vietnamiennes afin que leurs produits puissent être commercialisés dans ses chaînes de supermarchés et centres commerciaux.

L’entreprise prévoit également de rechercher et de développer des projets de production agricole répondant aux normes de qualité nationales et internationales, tout en participant à des initiatives de développement de marque pour les produits agricoles spécialisés vietnamiens.

Dans le même esprit, MM Mega Market (MM), l’un des plus grands grossistes et détaillants modernes du Vietnam, étend sa présence. Avec 21 centres de vente en gros et supermarchés à travers le pays, six stations d’approvisionnement, huit entrepôts de livraison B2B et un réseau de centaines d’agriculteurs, MM devient un moteur essentiel de la consommation et de la distribution des produits vietnamiens.

Les produits vietnamiens constituent notamment plus de 80 % des stocks de MM. Les entrepôts de l’entreprise jouent un rôle crucial dans la conservation et la distribution des produits agricoles vietnamiens, tels que le porc, les fruits et légumes. Ils contribuent à la stabilité du marché en période difficile et soutiennent la consommation locale.

Umesh Pandey, représentant du bureau commercial thaïlandais, a déclaré que les entreprises thaïlandaises continueront d’accroître leurs investissements et de rechercher des opportunités de coopération au Vietnam, du commerce de gros au commerce de détail, en passant par le segment haut de gamme.

Pour promouvoir la campagne « Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens » cette année, le ministère de l’Industrie et du Commerce a renforcé ses actions de communication afin de sensibiliser le public à la capacité de production des entreprises vietnamiennes, tout en valorisant les produits vietnamiens et en améliorant leur qualité et leur compétitivité, afin de conquérir les consommateurs vietnamiens.

Le ministère a accordé une attention particulière à l’intégration du commerce traditionnel aux plateformes numériques afin de capter le potentiel inexploité du marché intérieur.

Par ailleurs, il prévoit d’établir les bases d’un environnement concurrentiel équitable et sain, mobilisant tous les secteurs économiques pour participer et contribuer à la croissance économique, grâce à des améliorations institutionnelles et à des cadres juridiques transparents. Le ministère a exprimé son engagement à supprimer les conditions commerciales inutiles et floues, à mener une réforme institutionnelle solide et à améliorer le climat des affaires, contribuant ainsi à consolider la confiance des entreprises et des citoyens.

L’accent sera également mis sur la suppression des obstacles et le soutien à la reprise des activités dans les secteurs fondamentaux, les secteurs exportateurs et les industries auxiliaires. Des mesures de relance de la consommation seront mises en œuvre par le biais d’activités de promotion commerciale à l’échelle nationale et de campagnes promotionnelles à grande échelle afin de stimuler la croissance économique nationale.

En complément de ces efforts, le plan du ministère met l’accent sur le renforcement de l’inspection et du règlement des marchandises de contrebande, des contrefaçons, des violations de propriété intellectuelle et des atteintes à la sécurité alimentaire, avec une surveillance accrue des infractions au commerce électronique, des fraudes à l’origine et des activités de transbordement illégales.

