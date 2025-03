De riches activités programmées pour les Vietnamiens d’outre-mer

Le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger du ministère des Affaires étrangères a dévoilé un programme d’activités pour les Vietnamiens d’outre-mer, les 3 et 4 avril, à la veille Festival du temple des rois Hung, l’une des plus grandes célébrations culturelles et religieuses du pays en hommage à ses rois fondateurs.

S’adressant à la presse, le vice-président du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Nguyên Manh Dông, a déclaré que la délégation des compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger offrirait de l’encens et assisterait à une cérémonie d’hommage au temple dans la province de Phu Tho. Elle rencontrera les responsables de la province de Phu Tho, tiendrait une séance de travail avec le Comité populaire provincial, visiterait le site historique de Tân Trao, offrira des cadeaux aux communautés locales.

Le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, en collaboration avec la Marine populaire vietnamienne et les agences concernées, transportera les Vietnamiens d’outre-mer vers le district insulaire de Truong Sa et la plateforme pétrolière DK1 en avril. Depuis 2012, il a conduit 1.000 Vietnamiens d’outre-mer vers ces avant-postes éloignés pour leur permettre de découvrir par eux-mêmes leur environnement unique et leur importance.

À l’approche du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, le 30 avril, le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger prévoit de collaborer avec les autorités de Hô Chi Minh-Ville pour organiser une série d’événements pour les Vietnamiens d’outre-mer. Une cérémonie officielle verra défiler 120 délégués vietnamiens de l’étranger, et 200 autres dans les tribunes.

Avant l’événement principal, une série d’activités auront lieu, notamment des visites et des offrandes d’encens au site commémoratif Bên Duoc – Cu Chi et tunnels de Cu Chi, des visites aux familles des contributeurs à la révolution, ainsi que des événements pour réunir et honorer les Vietnamiens d’outre-mer distingués.

