Beijing remporte une victoire majeure contre la pollution atmosphérique

Le Bureau municipal de l'écologie et de l'environnement de Beijing a annoncé dimanche 4 janvier que l'année 2025 n'avait enregistré qu'un seul jour de forte pollution atmosphérique, soit une réduction spectaculaire d'environ 98,3% par rapport aux 58 jours enregistrés en 2013.

Selon le bureau, cela indique que les jours de forte pollution ont été pratiquement éliminés dans la capitale chinoise.

Dans une avancée historique, la concentration moyenne annuelle des PM2,5, un indicateur clé de la pollution atmosphérique, s'est établie à 27,0 microgrammes par mètre cube en 2025, passant pour la première fois sous la barre des 30 microgrammes depuis le début des mesures.

Historiquement, la capitale était confrontée à un smog sévère et fréquent. En 2013, la concentration moyenne annuelle des PM2,5 s'élevait à 89,5 microgrammes par mètre cube. La pollution atmosphérique était autrefois un problème majeur freinant le développement urbain et affectant le bien-être de la population.

Face à ce défi crucial, Beijing a lancé une "campagne pour un ciel bleu" sans précédent, selon le bureau.

