Le Laos intensifie l'application de l'IA au développement de l'éducation

Un symposium consacré aux applications pratiques de l'intelligence artificielle (IA) dans l'éducation s'est tenu au Laos le 30 juin. Il visait à sensibiliser les directeurs et les enseignants des écoles privées du pays à l'IA.

Organisé par l'Association de l'enseignement privé (APE), l'événement a attiré 120 participants, dont des entrepreneurs, des administrateurs de l'éducation, des directeurs et des enseignants de Vientiane et des provinces de Xieng Khouang, Bokeo, Luang Namtha, Luang Prabang et Bolikhamxay.

Le ministère lao de l'Éducation et des Sports a indiqué que le programme visait à doter les enseignants de compétences et de stratégies pratiques pour utiliser l'IA. Cela permettra aux écoles d'innover dans leurs méthodes d'enseignement et de renforcer leur capacité à accompagner les élèves dans un paysage éducatif en constante évolution.

S'exprimant lors de l'événement, le président de l'APE, Khamsen Sisavong, a souligné l'importance des programmes de formation à l'intégration de l'IA dans l'éducation afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les écoles privées du Laos.

Les participants ont mené des discussions approfondies sur les applications de l'IA dans différentes matières, afin d'améliorer l'efficacité de l'enseignement, notamment en aidant les étudiants à mener des recherches, à analyser des informations et à collecter des données à l'ère du numérique.

