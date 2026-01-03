Incendie mortel en Suisse : le feu serait parti de bougies posées sur des bouteilles

L'incendie mortel d'un bar dans la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, serait dû à des feux de Bengale attachés à des bouteilles de champagne, placées trop près du plafond, a déclaré vendredi 2 janvier la procureure générale du canton du Valais, Béatrice Pilloud, lors d'un point de presse.

>> Au moins "une quarantaine" de morts après un violent incendie dans un bar

>> Incendie en Suisse : l’ambassade du Vietnam active le dispositif de protection consulaire

>> Hommage aux victimes à Crans-Montana, l'identification des victimes difficile

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Tout laisse à penser que le feu est parti des bougies incandescentes fixées sur des bouteilles placées trop près du plafond, et "de là il s'est produit un embrasement très rapide et général", a précisé Mme Pilloud.

Selon les autorités cantonales valaisannes, l'incendie dans le bar Constellation à Crans-Montana a fait jusqu'ici 40 morts et 119 blessés, dont 113 ont pu être identifiés.

Les deux gérants du bar, de nationalité française, ont été entendus "à titre de personnes appelées à donner des renseignements", a affirmé la procureure générale, ajoutant qu'aucune responsabilité pénale n'a été établie, et que rien n'empêche le couple de quitter la Suisse.

Concernant les 40 personnes décédées, leur identification se poursuit "sans relâche", a déclaré le commandant de la police cantonale valaisanne Frédéric Gisler, ajoutant que c'est la "priorité absolue" de la police.

Xinhua/VNA/CVN