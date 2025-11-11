Le Laos prévoit une croissance de près de 5% en 2025

L’économie lao devrait croître de 4,8% cette année, témoignant des progrès constants réalisés dans le cadre du plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025.

Photo : VNA/CVN

Selon l’agence de presse lao KPL, le Premier ministre Sonexay Siphandone a présenté le rapport du gouvernement lao lors de la 10e session ordinaire de la 9e Assemblée nationale, le 10 novembre. Il a souligné que l’économie du pays s’est développée à un taux annuel moyen de 4,24%, conformément au plan quinquennal.

Au cours des cinq dernières années, le gouvernement lao s’est concentré sur la mise en œuvre de 12 priorités économiques clés, en particulier sur la résolution des difficultés économiques et financières et la mise en place de mesures visant à stimuler la croissance.

Durant cette période, le secteur agricole a connu une croissance moyenne de 2,9%, représentant 19,4% du PIB, dépassant ainsi les prévisions du plan qui tablaient sur une croissance de 2,5% et une part de 15,3% du PIB. Le secteur industriel a progressé en moyenne de 4,7%, représentant 32,5% du PIB, dépassant également les objectifs de croissance de 4,1% et de part de 32,3%. Parallèlement, le secteur des services a augmenté de 4,5%, représentant 36,6% du PIB, un chiffre inférieur aux objectifs de croissance de 6% et de part de 41,3% du PIB.

Les principaux moteurs de croissance ont été la production alimentaire destinée au marché intérieur et à l'exportation, la production d'électricité, l'exploitation minière, les industries de transformation et les transports.

Des conditions météorologiques défavorables, des catastrophes naturelles et la pandémie de COVID-19 ont fortement perturbé l'activité économique et la stabilité sociale. Sur le plan extérieur, la volatilité économique régionale et mondiale, la reprise plus lente que prévu des économies voisines et les ajustements des politiques du travail mis en œuvre par les pays limitrophes ont exercé une pression sur la stabilité monétaire du Laos.

Ces difficultés ont contribué à l'inflation, aux fluctuations du taux de change et à la hausse des prix des biens essentiels et importés, ce qui a affecté le coût de la vie et incité de nombreux travailleurs lao à chercher un emploi à l'étranger.

Malgré ces contraintes, le gouvernement reste déterminé à maintenir la stabilité économique et à atteindre l'objectif de croissance de 4,8% d'ici fin 2025, selon le Premier ministre lao.

