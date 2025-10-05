Le Laos promeut ses produits sur le marché mondial

L’exposition des produits "Made in Laos" 2025 a officiellement ouvert ses portes à Vientiane le 3 octobre, présentant une large gamme de produits lao aux consommateurs nationaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la 11e édition de cet événement annuel, organisé par la Chambre nationale de commerce et d’industrie du Laos, avec pour objectif de renforcer le rôle des entreprises comme moteur de la croissance et du développement durable.

Le Premier ministre lao, Sonxay Siphandone, a assisté à la cérémonie d’ouverture, aux côtés de plusieurs ministres, de représentants du corps diplomatique et d’organisations internationales.

La délégation de l’ambassade du Vietnam, conduite par l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm, y a également pris part, illustrant les liens économiques et commerciaux étroits entre les deux pays voisins.

Cette année, le salon réunit 160 entreprises venues de 17 provinces et villes du Laos, ainsi qu’une entreprise vietnamienne d’outre-mer, occupant plus de 200 stands. Les produits exposés couvrent divers secteurs : artisanat, mobilier, agriculture, produits alimentaires et boissons, services touristiques, biens industriels et articles du programme "Un district, un produit" (ODOP).

La valeur totale des produits présentés est estimée à plus de 16 milliards de LAK (environ 740.000 dollars), témoignant de la vitalité et du potentiel des entreprises laotiennes.

Au-delà de sa fonction de vitrine, cet événement constitue une plateforme d’échanges commerciaux et d’expériences en matière de gestion, de marketing et de développement de marchés.

Il aide les entreprises à accroître leur visibilité, à renforcer leur compétitivité et à promouvoir la culture, l’artisanat traditionnel et le potentiel touristique du Laos auprès de partenaires internationaux.

Du 1er au 8 octobre, le Salon des produits "Made in Laos" 2025 propose un riche programme d’activités, incluant séminaires économiques, expositions thématiques et rencontres de partenariat.

L’événement nourrit non seulement la fierté nationale, mais contribue également à accroître la présence des produits laotiens sur les marchés mondiaux, tout en consolidant la coopération économique et commerciale du Laos avec ses partenaires, dont le Vietnam.

VNA/CVN