Le Kremlin déclare qu'il n'est pas nécessaire de préparer rapidement une rencontre entre Poutine et Trump

Il n'est pas nécessaire d'organiser rapidement une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump, a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dans un entretien diffusé dimanche 2 novembre.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon M. Peskov, cité par l'agence de presse TASS, une telle rencontre peut être préparée rapidement, mais il n'y a pas urgence.

"À l'heure actuelle, ce dont nous avons besoin, c'est de travailler avec une grande minutie sur les détails du règlement du conflit (ukrainien)", a ajouté le porte-parole.

Après un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine le 16 octobre, Donald Trump avait annoncé que les deux dirigeants se rencontreraient prochainement dans la capitale hongroise Budapest. Mais le 22 octobre, le président américain a annoncé qu'il annulait la rencontre prévue, expliquant qu'elle "lui semblait simplement inutile" et qu'"il n'avait pas l'impression que nous allions parvenir aux points que nous devions aborder".

Auparavant, Vladimir Poutine avait déclaré qu'il était plus probable que la réunion de Budapest ait été reportée plutôt qu'annulée, notant également que c'était Washington qui avait pris l'initiative du sommet.

Le 26 octobre, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a pour sa part déclaré que l'avenir des contacts personnels russo-américains au plus haut niveau dépendrait des États-Unis.

Xinhua/VNA/CVN