Washington cherche à relancer les canaux militaires avec la Chine

Le secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a déclaré samedi 1 er novembre que lors de discussions avec son homologue chinois, il a été convenu de relancer les relations entre les deux armées afin de "désamorcer les conflits et apaiser les tensions".

Photo : keystone-sda.ch/CVN

M. Hegseth a rencontré le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, en marge d'un sommet régional en Malaisie, au lendemain des discussions entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump en République de Corée.

"Je viens de m'entretenir avec le président Trump, et nous sommes d'accord : les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi bonnes", a écrit M. Hegseth sur X, ajoutant qu'il s'était de nouveau entretenu avec M. Dong depuis leur rencontre en face à face.

"L'amiral et moi-même sommes d'accord pour dire que la paix, la stabilité et les bonnes relations sont la meilleure voie pour nos deux grands et puissants pays", a-t-il déclaré, vantant une voie fondée sur "la force, le respect mutuel et les relations positives".

Des canaux pour désamorcer les problèmes

Le chef du Pentagone a ajouté qu'avec son homologue chinois, ils se sont "également mis d'accord sur la nécessité de mettre en place des canaux de communication entre les deux armées afin d'apaiser les tensions et de désamorcer tout problème pouvant survenir".

De tels canaux existent depuis des années, mais ils sont parfois tombés en désuétude. "Nous aurons bientôt d'autres réunions à ce sujet", a poursuivi M. Hegseth. Pékin n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat.

Selon un communiqué du ministère chinois de la Défense sur leur rencontre en Malaisie, M. Dong a déclaré à M. Hegseth que les deux pays devaient "renforcer le dialogue politique afin d'accroître la confiance et de dissiper les incertitudes", tout comme établir des relations militaires bilatérales "caractérisées par l'égalité, le respect, la coexistence pacifique et une dynamique positive stable".

AFP/VNA/CVN