À propos des frappes aériennes américaines contre des bateaux

Volker Turk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a exhorté vendredi 31 octobre les États-Unis à cesser les frappes aériennes contre des bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique, et à prévenir les exécutions extrajudiciaires des personnes se trouvant à bord.

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Selon un communiqué, M. Turk a indiqué plus de 60 personnes auraient été tuées dans une série d'attaques continues depuis début septembre, menées par les forces armées américaines contre des bateaux prétendument liés au trafic de drogue. Il a souligné que ces attaques "ne trouvent aucune justification dans le droit international" et constituent une violation du droit international des droits de l'homme.

"Ces attaques, et leur coût humain croissant, sont inacceptables", a déclaré M. Turk, ajoutant que "les États-Unis doivent mettre fin à ce genre d'attaques et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'exécution extrajudiciaire des personnes présentes à bord de ces bateaux, quelle que soit la conduite criminelle qui leur est reprochée".

Selon les médias américains, l'administration Trump a déployé environ 10.000 soldats, huit navires de guerre, un sous-marin nucléaire et de nombreux avions de combat dans la région des Caraïbes depuis septembre.

M. Turk a souligné que la lutte contre le trafic transfrontalier de stupéfiants devait être considérée comme une question relevant de l'application de la loi, et non de l'action militaire, et que telles opérations devaient respecter les limitations strictes du recours à la force létale énoncées dans le droit international des droits de l'homme.

Il a rappelé qu'en vertu du droit international des droits de l'homme, le recours intentionnel à la force létale n'est autorisé qu'en dernier recours contre des individus qui constituent une menace imminente pour la vie. Or, a indiqué M. Turk, sur la base des informations très limitées publiées par les autorités américaines, aucune des personnes à bord des bateaux ciblés ne semblait atteindre ce seuil ou ne justifiait le recours à la force létale au regard du droit international.

Le haut-commissaire a également demandé des enquêtes rapides, indépendantes et transparentes sur ces attaques.

Xinhua/VNA/CVN