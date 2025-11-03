Le Hamas rejette les accusations américaines de pillage de l'aide humanitaire

Le Hamas a rejeté dimanche 2 novembre les accusations américaines selon lesquelles ses membres auraient pillé l'aide humanitaire destinée à la bande de Gaza, qualifiant ces allégations de fausses et politiquement motivées.

"Nous condamnons fermement les fausses accusations portées par le Commandement central américain (CENTCOM) concernant le pillage présumé d'un camion d'aide humanitaire", a déclaré le Hamas dans un communiqué. Il a qualifié les allégations américaines de "sans fondement et injustifiées", accusant Washington de tenter de justifier "de nouvelles réductions de l'aide humanitaire déjà limitée".

Le Hamas a déclaré qu'aucune agence d'aide internationale ou locale, ni aucun chauffeur travaillant avec les convois, n'avait signalé un tel incident.

"Le fait que les États-Unis continuent d'adopter le discours israélien ne fait que renforcer leur partialité immorale et les rend complices du blocus et des souffrances du peuple palestinien", a martelé le groupe.

Samedi 1er novembre, le CENTCOM a déclaré qu'un drone américain avait observé des membres présumés du Hamas s'emparer d'un camion d'aide humanitaire dans le sud de Gaza, précisant que le camion faisait partie d'un convoi humanitaire transportant des fournitures fournies par Israël et que le sort du chauffeur restait inconnu.

Le Hamas a déclaré que l'image diffusée par le CENTCOM était falsifiée.

