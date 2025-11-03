Nétanyahou réaffirme son engagement de désarmer le Hamas

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou s'est engagé dimanche 2 novembre à désarmer le Hamas et à démilitariser la bande de Gaza, affirmant que son gouvernement continuerait à cibler les cellules armées restantes malgré le cessez-le-feu qui est entré en vigueur le mois dernier.

>> Le Hamas se dit prêt pour un accord de trêve global

>> Nétanyahou annonce qu'il sera de nouveau candidat au poste de PM lors des élections de 2026

>> À Gaza, des enfants reprennent les cours après deux ans de conflit

>> Le Hamas rejette les accusations américaines de pillage de l'aide humanitaire

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Certaines cellules du Hamas restent actives dans certaines parties de Gaza sous notre contrôle, et nous les éliminons systématiquement", a déclaré M. Nétanyahou aux ministres, citant les zones de Rafah et Khan Younès dans le sud de Gaza.

"Le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza sont notre principe directeur", a-t-il affirmé, ajoutant qu'il s'agissait d'un objectif convenu avec le président américain Donald Trump. "Si cela ne peut être réalisé d'une manière, cela le sera d'une autre."

M. Nétanyahou a déclaré que les forces israéliennes continueraient d'agir pour protéger les troupes encore présentes à Gaza, ajoutant qu'Israël informerait ses alliés américains de ses opérations "mais ne leur demanderait pas leur permission". Il a souligné qu'Israël ne compromettrait pas sa "responsabilité suprême en matière de sécurité".

Ses remarques interviennent alors que la Maison Blanche s'efforce de préserver le cessez-le-feu et d'obtenir la libération d'autres otages, même si les frappes israéliennes se poursuivent, bien qu'à un rythme réduit.

Selon le bilan actualisé dimanche par les autorités sanitaires de Gaza, au moins 236 Palestiniens ont été tués et 600 autres blessés par les tirs israéliens depuis le début de la trêve il y a plus de trois semaines, portant à 68.865 le nombre total de morts depuis le 7 octobre 2023.

M. Nétanyahou a également exhorté le gouvernement libanais à respecter son engagement de désarmer le Hezbollah, accusant le groupe de se réarmer, et a averti qu'Israël agirait en légitime défense si nécessaire.

Xinhua/VNA/CVN