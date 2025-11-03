Élection présidentielle en Tanzanie : l'UA félicite Mme Hassan pour sa victoire

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité Samia Suluhu Hassan pour son élection à la présidence de la Tanzanie.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Samedi 1er novembre, la Commission électorale nationale indépendante de Tanzanie a annoncé que la présidente sortante Hassan, du parti au pouvoir Chama Cha Mapinduzi (CCM), avait remporté l'élection présidentielle avec 97,66% des voix.

Dans un communiqué publié samedi, le président de la Commission de l'UA a félicité Mme Hassan pour sa victoire aux élections générales de mercredi, qui ont été entachées par plusieurs jours de violentes manifestations.

M. Youssouf a exprimé son profond regret face aux pertes humaines survenues lors des manifestations postélectorales et a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Il "souligne la nécessité impérative de respecter les droits et libertés fondamentaux, y compris le droit de réunion et d'expression pacifiques, et encourage les autorités à protéger ces droits dans le cadre de la loi", indique le communiqué.

Appelant les Tanzaniens à exercer leurs droits de manière pacifique et responsable, M. Youssouf a réaffirmé les principes de la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, ainsi que le respect de l'état de droit, des droits de l'Homme, des libertés fondamentales et du pluralisme politique comme pierres angulaires des sociétés démocratiques et stables.

Il a en outre réitéré la volonté de l'UA de soutenir le peuple et le gouvernement tanzaniens dans leurs efforts pour préserver la paix, la cohésion nationale et la démocratie.

Mme Hassan devient ainsi la première femme élue à la présidence du pays. Elle était auparavant vice-présidente de 2015 à 2021 et avait accédé pour la première fois à la présidence en mars 2021 suite au décès du président de l'époque, John Magufuli, marquant ainsi une étape historique en tant que première femme chef d'État de Tanzanie.

Xinhua/VNA/CVN